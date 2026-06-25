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Venezuela, lovită de două seisme puternice. Autoritățile au avertizat asupra riscului de tsunami

De: David Ioan 25/06/2026 | 08:50
Venezuela, lovită de două seisme puternice. Autoritățile au avertizat asupra riscului de tsunami
Venezuela, lovită de două seisme puternice. Autoritățile au avertizat asupra riscului de tsunami
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Un seism major cu magnitudinea 7,1 a lovit miercuri Venezuela, declanșând imediat o avertizare americană privind posibile valuri de tsunami pentru țărmurile Venezuelei și pentru insulele Bonaire, Curaçao și Aruba.

La numai 40 de secunde, un al doilea cutremur, și mai puternic, a zguduit țara și a dus la prăbușirea mai multor clădiri din Caracas. Autoritățile estimează un bilanț potențial cuprins între 10.000 și 100.000 de morți, într-unul dintre cele mai grave dezastre naturale din ultimul secol. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Venezuela, lovită de două seisme puternice

Inițial, nu au existat date oficiale despre victime, însă Serviciul Geologic al Statelor Unite a transmis că numărul deceselor ar putea ajunge la zeci de mii. Rețelele sociale au fost rapid inundate de imagini și filmări în care se vede cum structuri întregi se prăbușesc, iar oamenii fug speriați pe străzi. Conform Mediafax, locuitorii din Caracas au evacuat clădirile care se clătinau violent și au rămas în aer liber, dezorientați și în stare de șoc.

Mobilierul din locuințe a fost aruncat la pământ, iar praful ridicat de dărâmături a făcut aerul aproape irespirabil. În cartierul Palos Grandes, oamenii au încercat cu disperare să scoată supraviețuitorii dintre ruine, în timp ce în Altamira o clădire de 22 de etaje a fost aproape complet distrusă. Aeroportul Maiquetía a suferit avarii serioase, bucăți din acoperiș prăbușindu-se și generând nori groși de praf. Traficul aerian a fost suspendat.

Într-un spital din capitală, panouri din tavan au căzut peste pacienți și vizitatori. Serviciile de telefonie mobilă, internetul și electricitatea au fost afectate în toată țara, iar autoritățile au oprit alimentarea cu gaze pentru a preveni incendiile. Populația a fost îndemnată să rămână în spații deschise.

Cutremurele din Venezuela au fost urmate la scurt timp de un seism de 6,9 în nordul Japoniei, resimțit inclusiv la Tokio, fără avertizare de tsunami. Președinta interimară Delcy Rodríguez a declarat stare de urgență la nivel național.

Autoritățile au avertizat asupra riscului de tsunami

Al doilea cutremur, cu magnitudinea estimată la 7,5, s-a produs la 40 de secunde după primul, la mică adâncime, în apropiere de Morón. Primul seism avusese epicentrul lângă Montalbán, la 13 kilometri adâncime. Ambele au fost suficient de puternice pentru a provoca prăbușiri masive și panică generalizată. Alerte de tsunami au fost emise pentru Puerto Rico, Insulele Virgine, Venezuela și mai multe insule din sudul Mării Caraibilor.

În Caracas, martorii au relatat că ziduri întregi s-au desprins, lăsând camerele expuse, iar praful a acoperit cartiere întregi. Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a confirmat „situații alarmante” în Altamira și a avertizat că replicile ar putea destabiliza și mai mult clădirile afectate.

El a cerut populației să lase drumurile libere pentru ambulanțe și echipele de intervenție, adăugând:

„Înțelegem că unii oameni pot fi disperați, dar acționăm conform protocoalelor pentru a activa operațiunile de salvare și pentru a-i ajuta pe cei care au cea mai mare nevoie. Fiți foarte atenți cu copiii și vârstnicii și verificați dacă apropiații voștri sunt în siguranță”.

Echipele de salvare continuă evaluarea pagubelor și căutările printre ruine, în timp ce autoritățile nu au prezentat încă un bilanț oficial. Primele estimări indică însă un dezastru de proporții, cu impact major asupra capitalei și a mai multor regiuni din nordul țării.

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