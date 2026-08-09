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Intervenție în forță pe litoral. Jandarmii au scos turiștii din apă, după ce au ignorat salvamarii

De: Irina Vlad 09/08/2026 | 18:28
Intervenție în forță pe litoral. Jandarmii au scos turiștii din apă, după ce au ignorat salvamarii
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Mobilizare în forță a jandarmilor și salvamarilor pe plajele din Eforie Nord. Aceștia au intervenit de urgență pentru a-i scoate din apă pe turiștii care ignorau complet steagul roșu arborat. 

Duminică, 9 august, încă de la primele ore ale dimineții, salvamarii de pe plajele din Eforie Nord au arborat steagul roșu. Marea a fost extrem de agitată, însă au existat turiști care au ignorat complet avertismentele și au refuzat să iasă din apă.

Jandarmii și salvamarii au intervenit de urgență pe plajele din Eforie Nord

În sprijinul salvamarilor s-au alăturat jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean din Constanța, care au încercat să îi convingă pe turiști că își pun viața în pericol dacă intră în apă. O echipă de patru jandarmi a acționat în zona plajelor, folosind un ATV și un UTV, pentru a-i informa pe turiști despre pericolele la care se expun atunci când ignora steagul roșu arborat.

În timpul acțiunii desfășurate duminică, două persoane au fost amendate cu câte 500 de lei. Tot duminică, marea extrem de agitată a făcut o victimă în Mamaia Nord, unde un bărbat de 56 de ani a murit înecat.

„Astăzi, în contextul arborării steagului roșu pe plajele din stațiunea Eforie, care semnalizează interzicerea scăldatului, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța desfășoară, împreună cu salvamarii, acțiuni pentru prevenirea incidentelor și pentru respectarea măsurilor legale. Patru jandarmi, aflați în dispozitiv cu un ATV și un UTV, acționează în zona plajelor din Eforie pentru a informa și avertiza turiștii cu privire la pericolul la care se expun atunci când ignoră semnalizarea și intră în apă în condiții periculoase.

În cadrul acțiunii desfășurate astăzi, jandarmii au aplicat două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 1.000 de lei, respectiv câte 500 de lei fiecare, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1136/2007”, se arată în comunicatul Jandarmeriei Constanța.

În următoarele zile, Jandarmii constănțeni vor continua să sprijine salvamarii și să desfășoare acțiuni pentru siguranța turiștilor pe litoral. Autoritățile locale le recomandă turiștilor să respecte indicațiile salvamarilor și să țină cont de semnificația steagurilor arborate pe plajă.

„Recomandăm turiștilor să respecte semnificația steagurilor arborate pe plajă și indicațiile salvamarilor. Steagul roșu nu este o simplă recomandare, ci semnalizează un risc real, iar intrarea în apă în aceste condiții vă poate pune viața în pericol. Jandarmii constănțeni vor continua să sprijine salvamarii și să desfășoare acțiuni pentru siguranța turiștilor pe litoral”, a mai trasmis Jandarmeria Constanța.

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