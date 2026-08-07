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Coșmarul trăit de niște români în Albania. Ce infecție au contractat: „Aveți grijă în ce ape vă scăldați”

De: Anca Chihaie 07/08/2026 | 11:21
Coșmarul trăit de niște români în Albania. Ce infecție au contractat: „Aveți grijă în ce ape vă scăldați”
Albania
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O vacanță care trebuia să fie o experiență relaxantă pe litoralul Albaniei s-a transformat într-o perioadă dificilă pentru o familie de români care a ales să își petreacă zilele libere în Vlore. Turiștii susțin că, după numai câteva zile petrecute în stațiunea de la malul Mării Ionice, toți membrii familiei au început să aibă probleme digestive și au fost nevoiți să își modifice planurile de concediu.

Experiența a fost relatată de unul dintre membrii familiei pe un forum destinat persoanelor pasionate de călătorii. Potrivit acestuia, alegerea Albaniei a venit după o experiență anterioară în Durres, unde familia mai fusese în urmă cu câțiva ani. De această dată, turiștii au optat pentru Vlore și au ales o unitate de cazare situată foarte aproape de plajă, considerând că astfel vor avea acces rapid la mare și mai mult confort pe durata sejurului.

Coșmarul trăit de niște români în Albania

Primele zile de vacanță au decurs fără probleme, însă situația s-ar fi schimbat după mai multe reprize de înot în zona centrală a orașului. Familia a observat că apa mării nu era întotdeauna limpede și că, în anumite momente, în apropierea litoralului puteau fi simțite mirosuri despre care turiștii au presupus că ar proveni din canalizare.

La scurt timp, membrii familiei au început să prezinte simptome digestive. Din relatarea turistului reiese că problemele au fost suficient de severe încât să le afecteze programul de vacanță. Aceștia au acuzat simptome compatibile cu o gastroenterocolită și au încercat să își revină în zilele următoare, însă susțin că starea lor nu s-a ameliorat rapid.

Familia a încercat să afle ce ar fi putut provoca problemele de sănătate. În urma discuțiilor purtate cu alte persoane și a informațiilor găsite de turiști, aceștia au ajuns la concluzia că ar putea exista o legătură între simptome și calitatea apei din anumite zone ale litoralului.

Turiștii au pus sub semnul întrebării eficiența sistemelor de canalizare și de tratare a apelor uzate din unele orașe de coastă ale Albaniei. Ei au susținut că, în anumite situații, apa provenită din rețelele de canalizare ar putea ajunge în mare, în special în zonele aglomerate. Aceste afirmații reprezintă însă experiența și opinia turiștilor și nu constituie, în sine, o confirmare oficială a sursei îmbolnăvirilor.

„După ce acum patru ani am petrecut două săptămâni interesante în sălbaticul Durres, unde am zis că nu mă mai întorc. Evident, mi-am luat cazare pe plajă, în prima linie, ca să fie cât mai comod pentru mine și pentru ai mei.

După două-trei zile de bălăceală în minunata mare din centrul orașului Vlore, în ciuda faptului că apa era uneori tulbure și veneau tot felul de mirosuri de canalizare, am zis că ni se pare, că suntem noi fițoși.

După o serie de «săpături» făcute în stânga și în dreapta am aflat că sistemele de epurare ale marilor orașe din Albania sunt varză, nu reușesc să filtreze toate apele uzate și le deversează în mare, constituind astfel un pericol public pentru cei care vin în concediu

Ne-am pierdut vreo patru-cinci zile din concediu încercând să ne refacem starea de sănătate, iar de când am ales să plecăm din oraș mai spre sud, totul a revenit la normal

Aveți grijă în ce ape vă scăldați. Nu aș vrea să atașez poze cu ce am văzut în mare la Vlore. Din acest motiv, pe viitor va fi «never again». Luați aminte să nu pățiți și voi la fel”, a transmis românca.

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