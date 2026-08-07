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Alertă în România: Elena din Bacău a dispărut acum 3 zile de acasă. Dacă ai văzut-o, sună urgent la 112

De: David Ioan 07/08/2026 | 11:37
Alertă în România: Elena din Bacău a dispărut acum 3 zile de acasă. Dacă ai văzut-o, sună urgent la 112
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O fetiță de 11 ani din comuna Parava, județul Bacău, este căutată de trei zile după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Echipe formate din polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști și voluntari au scotocit zona fără să găsească vreun indiciu care să ducă la copil.

Andreea Elena Neculcia a fost văzută ultima dată marți, la prânz. Mama ei spune că fata i-a spus doar că iese afară, fără alte detalii, iar femeia a presupus că se duce la joacă.

„A plecat de acasă, nu mi-a zis. A zis că s-a dus pe afară și am crezut-o. Nu a zis unde pleacă. Am căutat-o prin sat, m-am dus la sora-mea, am dat telefoane la frate-miu. Îmi fac griji!”, a declarat Alina Neculcia.

Elena din Bacău a dispărut acum 3 zile de acasă

După ce nu a mai reușit să ia legătura cu fiica sa, mama a verificat dacă aceasta se află la rude sau la prieteni, însă nimeni nu o văzuse. A sunat la 112, iar autoritățile au început imediat căutările. Familia spune că nu mai are nicio informație despre copilă din 4 august.

„De pe data de 4 nu știm nimic de ea. Am căutat, am încercat să o căutăm pe la neamuri, pe la rude și nu am dat de ea. Normal că ne facem griji. E nepoțica noastră”, a spus unchiul fetei, Emil Condrea.

Echipele de intervenție au căutat până la ora 02:00 în noaptea de joi spre vineri, însă fără rezultat. Vineri dimineață, forțele implicate s-au reunit pe terenul de sport al școlii din comună pentru reluarea operațiunilor. Zeci de persoane participă la acțiune, acoperind zone extinse din localitate și împrejurimi.

Dacă ai văzut-o, sună urgent la 112

Autoritățile solicită sprijinul populației și cer ca orice informație despre copilă să fie transmisă imediat la numărul de urgență 112.

Fetița are 11 ani, păr șaten, ochi căprui și aproximativ 1,30 metri înălțime. La momentul dispariției purta tricou alb, pantaloni scurți negri și șlapi albaștri. Oricine poate oferi detalii care ar putea ajuta la găsirea ei este rugat să contacteze poliția prin apel la 112.

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