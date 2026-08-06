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Un influencer a fost omorât în timpul unui live. Avea doar 25 de ani

De: Emanuela Cristescu 06/08/2026 | 15:00
Un influencer a fost omorât în timpul unui live. Avea doar 25 de ani
Un influencer a fost omorât în timpul unui live. Avea doar 25 de ani
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César Gastelum, un influencer mexican urmărit de aproape 500.000 de oameni pe TikTok, a avut un sfârșit cumplit. Tânărul de 25 de ani transmitea live din fața unui restaurant, când totul s-a transformat într-o tragedie.

Nimeni nu a avut timp să reacționeze. Doi bărbați au apărut pe o motocicletă, iar unul dintre ei a scos arma și a tras direct în capul influencerului. Apoi au dispărut de la fața locului în doar câteva secunde.

César Gastelum participa la o provocare online alături de doi prieteni, costumați în livratori de mâncare. Live-ul a surprins ultimele clipe înainte de atac, după care transmisia s-a întrerupt brusc. Ulterior, videoclipul a fost șters de pe TikTok, însă imaginile au continuat să circule pe internet.

Un influencer a fost omorât în timpul unui live.

Tragedia s-a petrecut într-o zonă comercială aglomerată din statul mexican Sinaloa, foarte aproape de sediul Parchetului. În câteva minute, locul a fost împânzit de polițiști, militari și criminaliști, care au început cercetările.

La început, autoritățile au crezut că victima era un curier, din cauza costumului purtat în timpul provocării. După verificări și declarațiile martorilor, au stabilit că era vorba despre César Gastelum, influencer cunoscut pentru conținutul său despre stilul de viață. Ancheta este în plină desfășurare, iar până în acest moment autorii atacului nu au fost prinși.

O altă influenceriță a avut un destin tragic

Un alt caz care a făcut înconjurul lumii este cel al influenceriței Sara Gilson, în vârstă de 43 de ani. Cu doar două săptămâni înainte să fie ucisă, femeia făcuse o postare în care își acuza fostul soț.

„Mă pregătesc pentru momentul în care Netflix va lansa un documentar despre viitorul meu fost soț, despre care tocmai am aflat că este pedofil. Mi-aş dori să fie o glumă”, a scris femeia.

La scurt timp după acel mesaj, Sara Gilson a fost găsită fără viață în propria locuință, împușcată în cap. Lângă ea se afla și trupul fostului soț, iar anchetatorii cred că acesta și-a ucis partenera, apoi s-a sinucis.

Înainte de tragedie, femeia a reușit să sune la 911. Operatorul a auzit doar un țipăt și un zgomot puternic, apoi apelul s-a întrerupt. La scurt timp, unul dintre copiii familiei a fugit la un vecin și a alertat autoritățile, spunând că tatăl său și-a omorât mama. Când polițiștii au ajuns la adresă, au descoperit cele două cadavre.

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