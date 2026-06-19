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O celebră influenceriță a murit la doar 36 de ani. Trei copii au rămas acum orfani de mamă

De: Elisa Tîrgovățu 19/06/2026 | 23:39
O celebră influenceriță a murit la doar 36 de ani. Trei copii au rămas acum orfani de mamă
O celebră influenceriță a murit la doar 36 de ani. Trei copii au rămas acum orfani de mamă / Sursa foto: Social media
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O influenceriță cunoscută în mediul online a murit la vârsta de 36 de ani, la scurt timp după ce anunțase public că se confruntă cu o formă de cancer agresiv. Dispariția ei a provocat un val de reacții în comunitatea sa de fani. Tânăra era urmărită de zeci de mii de persoane. Aceasta lasă în urmă trei copii, care vor crește fără mama lor.

Este vorba despre Carly Douglas, o influenceriță de fitness din Statele Unite ale Americii, care avea peste 137.000 de urmăritori pe Instagram. Mamă a trei copii, aceasta și-a ținut în continuare comunitatea informată cu privire la evoluția stării de sănătate, împărtășind frecvent mesaje optimiste, chiar și în perioadele cele mai dificile. Din păcate, în final, lupta cu boala a ajuns la un deznodământ tragic.

Carly Douglas s-a stins din viață la 36 de ani

Anunțul decesului a fost făcut de familie printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. În postarea respectivă, apropiații au vorbit despre legătura puternică dintre Carly Douglas și cei trei copii ai săi — River, Faye și Townes — dar și despre pierderea profundă pe care aceasta o lasă în urmă.

Totodată, familia a subliniat curajul de care influencerița a dat dovadă pe parcursul luptei cu boala gravă care, în cele din urmă, i-a curmat viața.

„Carly a luptat cu cancerul cu mult curaj și determinare. A fost plină de speranță și i-a îndrumat mereu pe cei din jur către Dumnezeu. Carly era întruchiparea bucuriei. Părea că zâmbetul îi era permanent pe chip, iar râsul ei era mereu gata să izbucnească. Să o cunoști pe Carly Faye însemna să fii iubit de Carly Faye”, au transmis apropiații.

Sursa foto: Social media

Influencerița a vorbit deschis despre boala de care suferea

În luna martie, Carly Douglas și-a îngrijorat și emoționat urmăritorii după ce a anunțat că medicii i-au descoperit o tumoră de mari dimensiuni la nivelul stomacului.

Aceasta a descris diagnosticul ca fiind un șoc puternic. În perioada următoare a împărtășit online momente din lupta cu boala, inclusiv ședințe de chimioterapie și vizite repetate la spital.

Chiar și în etapele avansate ale bolii, tânăra a încercat să rămână optimistă și să transmită mesaje de încurajare. Din păcate, în ciuda eforturilor medicale, evoluția bolii nu a mai putut fi oprită.

„Cred că am trecut prin toate etapele durerii posibile, însă un lucru nu m-a părăsit niciodată: sentimentul copleșitor de pace că voi fi bine și că voi lupta. Trebuie să fac asta pentru copiii mei și pentru atât de mulți oameni pe care îi iubesc. Știu că Dumnezeu mă va susține la fiecare pas”, spunea influencerița într-un videoclip publicat după aflarea diagnosticului.

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