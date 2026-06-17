Daveigh Chase a murit la 35 de ani. Care este cauza decesului actriței din „The Ring” și „Donnie Darko”

Vești triste la Hollywood pentru fanii actriței din filmul horror „The Ring”, care a interpretat-o pe fetița Samara. Daveigh Chase a murit la vârsta de doar 35 de ani, după ce s-a confruntat cu meningită, potrivit partenerului său. Află mai multe detalii despre tragedie în rândurile următoare!

Actrița Daveigh Chase a murit

Potrivit TMZ, actrița a murit pe 16 iunie. Iubitul ei, Roy Hernandez, a mărturisit că Daveigh Chase a luptat atât cu meningita, cât și cu o infecție a sângelui care a provocat septicemie. Acesta a creat o pagină pe site-ul GoFundMe unde cere sprijin financiar din partea celor care au iubit-o ca să poată plăti cheltuielile medicale.

„Daveigh Chase, iubita mea, a fost întotdeauna o lumină în viața mea. Mulți oameni o cunosc ca pe talentata actriță-copil din „Lilo & Stitch”, „Spirited Away” și „Donnie Darko”, dar în spatele camerelor de filmat a avut parte de mult mai multe greutăți decât ar fi trebuit să îndure. După o copilărie dificilă și o ruptură dureroasă de familie, Daveigh a fost victima bullying-ului și s-a luptat să găsească siguranță și fericire în centrul orașului Los Angeles. Când ne-am cunoscut, i-am promis că o voi proteja și că îi voi oferi dragostea și confortul pe care le merita. Împreună am găsit momente de fericire și speranță”, a declarat Roy Hernandez pentru sursa citată.

Cauza morții actriței Daveigh Chase

Tânăra de 35 de ani se afla în spital, unde primea îngrijiri. Din nefericire pentru ea, medicii nu au mai putut să o salveze. Trupul ei a cedat luptei grele pe care a dus-o cu meningita și apoi cu septicemia.

„Starea ei a devenit critică, iar medicii mi-au spus că este posibil să nu mai aibă mult timp. Tot ce și-a dorit vreodată a fost un loc în care să putem trăi împreună, să ne simțim în siguranță și să fim fericiți. Acum, mai mult ca oricând, vreau să îi ofer acel sentiment de acasă și de liniște în ultimele sale zile. Înțeleg că fiecare dintre noi trece prin propriile dificultăți, dar dacă puteți ajuta, voi fi profund recunoscător pentru orice sprijin. Iar dacă puteți oferi doar o rugăciune, o voi primi cu aceeași recunoștință. Vă mulțumesc că luați în considerare să ne ajutați în această perioadă dificilă”, a mai spus iubitul regretatei artiste.

Actrița, internată la începutul lunii

Potrivit TMZ, la începutul lunii iulie actrița a mai fost internată de urgență într-un spital din Los Angeles. Starea ei a fost una critică și, potrivit medicilor, cauzată de unele stări de malnutriție avansată. Din păcate, organismul ei nu a fost suficient de puternic pentru a lupta cu meningita și septicemia.

În ce filme a apărut Daveigh Chase

Daveigh Chase era cunoscută pentru vocea personajului Lilo din „Lilo & Stitch” (2002) și pentru interpretarea vocală a lui Chihiro Ogino din „Spirited Away”. De-a lungul carierei sale, a apărut și în producții precum „The Ring” și „Donnie Darko”, în care a interpretat-o pe Samantha pe când avea doar 10 ani.

Ultimul film în care aceasta a apărut este „American Romance”, lansat în 2016. Dar cel mai cunoscut rol al său va rămâne cel al Samarei din „The Ring”. Este vorba de fetița cu păr lung și mișcări nenaturale, care ieșea din ecranul televizorului pentru a-și ucide victimele. Acest rol i-a adus premiul MTV Movie Award pentru „cel mai bun personaj negativ”.

A bifat apariții TV în producții ca „ER (Spitalul de Urgență)”, „CSI: Crime Scene Investigation”, „The Practice” și „Big Love” – unde a interpretat-o pe Rhonda Volmer.

„Vreau doar să creez ceva ce iubesc și pe care oamenii să îl respecte. Vreau să fac lucruri care să schimbe viața cuiva, nu ceva ce va fi uitat mâine”, spunea actrița în anul 2009.

Cine era Daveigh Chase

Actrița s-a născut în Las Vegas și a crescut în Albany, Oregon. A intrat în lumea cinematografiei într-un mod straniu. Când avea 8 ani și se afla cu familia ei într-o călătorie, mama sa a fost implicată într-un accident auto în Los Angeles.

Medicii care au îngrijit-o atunci i-au interzis mamei să mai conducă timp de 6 luni, motiv pentru care au fost nevoite să locuiască acolo o perioadă. Pentru a-și ocupa timpul, Daveigh Chase a mers la audiții și restul este istorie.

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