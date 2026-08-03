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Bancul începutului de săptămână | Compania de apă

De: David Ioan 03/08/2026 | 16:04
Bancul începutului de săptămână | Compania de apă
Bancul începutului de săptămână | Compania de apă
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc senzaţional, perfect pentru a-ncepe săptămâna cu voie bună. I-aţi porţia de râs alături de noi.

– Alo!? Compania de apă?

– Da!

– Auziți? Din robinet, curge apă?

– Da! Sigur! Dar cum așa?

– Păi, la cum mă uit pe factură, ar trebui să fie minim Jack Daniel’s!

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Soțul „foarte sincer”

Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată.
— Iubitule, spune-mi sincer… dacă aș muri mâine, te-ai recăsători?
Bărbatul stă pe gânduri câteva secunde.
— Păi… probabil că da.
Soția începe să plângă.
— Aha! Deci nici n-aș fi bine îngropată și tu deja te gândești la alta!
— Păi tu ai zis să fiu sincer…
— Și ar dormi în patul nostru?
— Da… doar n-o să cumpăr alt pat.
— Și ar folosi bucătăria mea?
— Da.
— Și ar conduce mașina mea?
— Da.
— Și ar juca golf cu crosele mele?
— Nu.
Soția, mirată:
— De ce nu?
— Pentru că e stângace.

La examen

Profesorul îl întreabă pe Bulă:
— Bulă, spune-mi cinci animale din Africa.
Bulă răspunde imediat:
— Patru lei și o girafă.
Profesorul oftează:
— Nu, Bulă! Altă întrebare. Dacă ai avea cinci mere și eu ți-aș mai da încă cinci, câte ai avea?
— Cinci.
— Cum adică cinci?!
— Păi celelalte cinci nu mi le dați niciodată, doar întrebați.
Profesorul încearcă din nou:
— Bine… Dacă într-un copac sunt zece păsări și un vânător împușcă una, câte rămân?
— Niciuna.
— Greșit. Rămân nouă.
— Teoretic, da. Practic, celelalte zboară de frică.
Profesorul zâmbește:
— De data asta îmi place cum gândești.
Bulă:
— Și mie îmi place cum puneți întrebări imposibile.

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