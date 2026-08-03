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Facturi mai mari la curent din cauza unei greșeli banale. Când nu trebuie aerisită locuința

De: Emanuela Cristescu 03/08/2026 | 16:26
Facturi mai mari la curent din cauza unei greșeli banale. Când nu trebuie aerisită locuința
Facturi mai mari la curent din cauza unei greșeli banale. Când nu trebuie aerisită locuința
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În toiul verii, când termometrele sar de 35 de grade, mulți români cred că fac cel mai bun lucru dacă deschid larg geamurile pentru a lăsa aerul să intre în casă. În realitate, tocmai acest obicei îți poate transforma locuința într-un adevărat cuptor și îți poate încărca inutil factura la curent. Există un interval în care ferestrele ar trebui să rămână închise, mai ales dacă folosești aerul condiționat.

Pare o soluție simplă să aerisești în plină zi, însă atunci când temperatura de afară este mai mare decât cea din locuință, aerul fierbinte pătrunde rapid în interior. În loc să răcorească încăperile, acesta le încălzește și mai mult și aduce, în multe cazuri, un nivel ridicat de umiditate.

Greșeala pe care o fac mulți români

Puțini se gândesc că un geam deschis în timpul caniculei îl obligă pe aparatul de aer condiționat să muncească aproape fără oprire. Acesta trebuie nu doar să răcească aerul care intră din exterior, ci și să elimine surplusul de umiditate. Rezultatul? Un consum mai mare de energie și, implicit, costuri mai ridicate la factura de electricitate.

În orele în care afară este mai cald decât în casă, ferestrele să rămână închise. În plus, draperiile sau jaluzelele trase pot împiedica razele soarelui să încălzească și mai mult încăperile. Nu ora din zi este cea mai importantă, ci diferența de temperatură dintre interior și exterior. Când aerul de afară devine mai rece decât cel din casă, este momentul ideal pentru a deschide ferestrele.

Facturi mai mari la curent din cauza unei greșeli banale. Când nu trebuie aerisită locuința
Facturi mai mari la curent din cauza unei greșeli banale. Când nu trebuie aerisită locuința

Dimineața devreme și seara târziu sunt, de regulă, cele mai bune momente pentru aerisire. Atunci poți elimina căldura acumulată peste zi și poți aduce aer mai răcoros în locuință fără să forțezi instalația de climatizare. În schimb, în intervalul în care soarele arde puternic și temperaturile ating valorile maxime, este recomandat ca geamurile să rămână închise pentru a împiedica pătrunderea aerului încins.

Ce se întâmplă dacă folosești aerul condiționat cu geamul deschis

Dacă aparatul de aer condiționat funcționează, iar ferestrele sunt larg deschise, eficiența lui scade considerabil. Aerul rece produs în interior se pierde rapid, iar aerul fierbinte din exterior intră continuu în cameră.

În aceste condiții, instalația este obligată să funcționeze mai mult timp pentru a menține temperatura setată, ceea ce poate însemna un consum mai mare de energie și o uzură suplimentară a echipamentului.

VEZI ȘI: Nu ai aer condiționat? Acestea sunt cele mai rapide trucuri de a îți răci locuința

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