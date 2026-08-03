Apa potabilă, folosită doar pentru strictul necesar. Avertismentul transmis populației

În contextul valului de caniculă care afectează județul Botoșani, operatorul regional de apă face apel la locuitori să consume apa potabilă cu responsabilitate și doar pentru activitățile esențiale din gospodărie. Reprezentanții companiei avertizează că temperaturile foarte ridicate, combinate cu lipsa ploilor, au dus la o creștere semnificativă a consumului, iar rețeaua de alimentare funcționează în condiții de solicitare maximă.

Potrivit oficialilor, sistemul public de distribuție a apei este dimensionat în principal pentru nevoile de bază ale populației, precum consumul de apă pentru băut, prepararea alimentelor și igiena personală. În schimb, folosirea unor cantități mari de apă pentru irigarea grădinilor, udarea gazonului, umplerea piscinelor, spălarea autoturismelor sau curățarea curților poate afecta funcționarea întregii rețele.

Probleme cu apa potabilă

Autoritățile atrag atenția că un consum excesiv poate duce la golirea rapidă a rezervoarelor, ceea ce ar putea provoca scăderea presiunii în conducte sau chiar întreruperi temporare ale furnizării apei. Cele mai expuse sunt gospodăriile aflate la capetele rețelei de distribuție și cele situate în zone mai înalte, unde alimentarea poate deveni dificilă în perioadele de vârf.

Pe lângă limitarea utilizării apei pentru activități care nu sunt considerate prioritare, compania recomandă populației să nu facă rezerve mai mari decât necesarul imediat al familiei. De asemenea, proprietarii sunt îndemnați să verifice instalațiile sanitare din locuințe și să remedieze rapid eventualele scurgeri sau defecțiuni care pot duce la pierderi inutile de apă.

„Sistemele publice de alimentare sunt proiectate, cu prioritate, pentru asigurarea consumului menajer: băut, prepararea hranei şi igienă. Utilizarea apei potabile în cantităţi mari pentru irigarea grădinilor, udarea gazonului, umplerea piscinelor, spălarea autoturismelor sau a curţilor poate conduce la golirea rapidă a rezervoarelor. În aceste condiţii, pot apărea scăderi ale presiunii sau întreruperi temporare ale alimentării cu apă, în special la capetele de reţea şi în zonele situate la altitudini mai ridicate”, a transmis Nova Apaserv SA într-un comunicat de presă.

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