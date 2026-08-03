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Ce trebuie să evite românii între orele 20:00 și 23:00. Apelul făcut de Ilie Bolojan

De: Denisa Crăciun 03/08/2026 | 16:30
Ce trebuie să evite românii între orele 20:00 și 23:00. Apelul făcut de Ilie Bolojan
Ilie Bolojan, măsuri în cazul crizei energetice
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Criza energetică din România are efecte serioase asupra populației. Premierul interimar, Ilie Bolojan, a vorbit luni, 3 august, despre această situație și a făcut un apel important pentru locuitorii țării. Acesta vine cu măsuri clare pentru a avea o „producție maximă”. 

În această perioadă a fost declarată stare de alertă la nivel național. Principalul motiv este situația critică a debitului Dunări. Premierul interimar, Ilie Bolojan, a participat luni, 3 august la o conferință de presă, în cadrul căreia a vorbit despre măsurile importante adoptate. În plus, a explicat și care este obiectivul pe care Guvernul își dorește să îl atingă, astfel că a făcut un apel către populația României.

Ce trebuie să evite românii între orele 20:00 și 23:00

Ilie Bolojan a precizat în cadrul conferinței de presă că a adoptat deja câteva măsuri importante pentru a avea o producție maximă, în cazul crizei energetice cu care se confruntă în prezent România.

Măsurile pe care le-am adoptat în aceste zile sunt pe mai multe planuri. Am pornit toate capacitățile energetice care sunt în funcțiune în România la capacitatea maximă, centralele pe gaz din marile orașe, am intrat pe producția de fotovoltaic la maxim, am autorizat tot ce se putea pe domeniul stocării în așa fel încât să intre cât mai repede în funcțiune. Peste 400 de megawați au fost autorizați numai în ultimele 20 de zile. Am făcut deci, din punct de vedere a capacităților interne tot ce se putea pentru a avea o producție maximă, a spus Ilie Bolojan.

În plus, el a explicat că obiectivul său este să mențină în funcțiune Grupul 2 de la Cernavodă. De asemenea, a menționat că miercuri și joi vor începe operațiuni de scufundare a unor baraje în Dunăre, acțiunea ce va ajuta la direcționarea debitului, astfel încât debitul la Cernavodă să fie susținut și crescut. Totodată, premierul interimar a cerut românilor „să genereze economii între orele 21:00-23:00”. Așadar, în acest interval orar, populația trebuie să evite consumul de energie.

Ședință importantă online cu marii consumatori industriali

Măsurile nu se opresc aici. Ministrul Energiei a organizat luni, 3 august, o ședință online cu marii consumatori industriali, pentru a discuta despre măsurile care trebuie luate în vederea reducerii voluntare a consumului de electricitate la orele de vârf, în special după oprirea reactorului 1 de la Cernavodă. Peste 80 de consumatori au fost convocați la Ministerul Energiei.

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Stare de alertă la nivel național! Anunțul făcut de Ilie Bolojan: ”Fac un apel către cetățeni”

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