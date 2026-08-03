Stânca Pârjoaia a fost detonată! Militarii au folosit 180 de kilograme de explozibil: „E un succes”

În această dimineață, 3 august, Forțele Navale Române au reluat operațiunile de detonare controlată a stâncii Pârjoaia, din zona brațului Bala. Au fost folosite 180 de kilograme de explozibil, într-o operațiune menită să direcționeze un debit mai mare din Dunăre către Centrala Nucleară de la Cernavodă. În urma operațiunii, ministrul interimar al Apărării Radu Miruță a declarat că intervenția este un succes atât pentru navigație, cât și pentru funcționarea centralei. Iată imagini de la fața locului.

Operațiunea pentru detonarea controlată a stâncii Pârjoaia a început încă din weekend. Prima încercare, desfășurată duminică, 2 august, nu a avut rezultatul așteptat, fiind desprinsă doar o bucată din stâncă, deoarece roca a absorbit o parte din unda de șoc. Motiv pentru care militarii au mărit cantitatea de explozibil.

Operațiunea are ca scop modificarea distribuției debitului Dunării, în condițiile în care aproximativ 80% din apă se scurge în prezent spre brațul Bala, în detrimentul Dunării Vechi și al alimentării zonei Cernavodă.

Stânca Pârjoaia a fost detonată

În această dimineață, 3 august, operațiunea a fost reluată, iar militarii au aruncat în aer stânca Pârjoaia, cu 180 de kilograme de explozibil. Acum geniștii încep dragarea și scufundarea unor barje pentru a schimba cursul apei, în așa fel încât fluxul de pe Dunăre să asigure alimentarea optimă a centralei nucleare de la Cernavodă.

Ministrul interimar al Apărării Radu Miruță s-a aflat la fața locului și a declarat că misiunea desfășurată de Armata Română în zona brațului Bala a fost un succes. Potrivit acestuia, intervenția a permis îndepărtarea unei porțiuni importante din stânca Pârjoaia, iar operațiunile următoare vor viza scoaterea fragmentelor desprinse și continuarea lucrărilor de dragare.

„S-au introdus 180 de kilograme de explozibil. (…) Indiferent de consecințele finale pentru centrala de la Cernavodă din aceste zile, ce s-a reușit prin dislocarea acestei stânci este un lucru necesar atât navigației, cât și dragării pe viitor, ușurarea dragării brațului Dunării Vechi. E un succes bucata de astăzi în care a fost armata responsabilă. Urmează în zilele următoare, în orele următoare, cele două barje care au fost aduse aici să fie încărcate cu cât mai mult se poate din ce s-a dislocat. E o macara de mare tonaj care va extrage bucata de stâncă dislocată, ce se poate din ea, va elibera suplimentar”, a declarat ministrul interimar al Apărării Radu Miruță, la fața locului. Pe calculul pe care l-am primit inițial, miercuri – joi, joi în cel mai fericit caz, centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedura de a fi oprită. Dacă calculele celor de la Apele Române — care necesită sprijin nu numai de la Armată, ci și de la Ministerul Transporturilor — sunt unele care se potrivesc realității, orice zi care va funcționa centrala de la Cernavodă după ziua de miercuri – joi este un câștig cuantificabil. O zi de funcționare suplimentară a centralei de la Cernavodă e de trei ori mai eficientă financiar decât costurile acestor operațiuni”, a declarat Radu Miruță.

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Foto: Inquam Photos – George Călin