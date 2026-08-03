Anunț important pentru români: când vor încasa pensiile și alocațiile, în august 2026

În luna august, banii destinați copiilor și pensionarilor sunt virați ca drepturi aferente lunii iulie, atât prin card, cât și prin mandat poștal, în funcție de modalitatea aleasă de fiecare beneficiar. Calendarul de plată este stabilit de instituțiile responsabile, iar datele diferă ușor între alocații și pensii.

Alocațiile copiilor, indemnizațiile și stimulentele de inserție sunt gestionate de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială. Conform programării oficiale, viramentele pe card sunt programate pentru 7 sau 10 august 2026, iar sumele trimise prin Poșta Română ajung la domiciliu începând cu 10 august.

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În 2026, cuantumul acestor beneficii rămâne neschimbat, după ce Guvernul a decis înghețarea lor la nivelul din decembrie 2025. Astfel, alocația pentru copiii sub 2 ani și pentru cei cu handicap până la 3 ani este de 719 lei, iar pentru copiii între 2 și 18 ani și tinerii aflați în liceu sau școală profesională rămâne la 292 lei. Copiii cu handicap între 3 și 18 ani primesc tot 719 lei lunar.

Pentru pensii, Casa Națională de Pensii Publice anunță că alimentarea cardurilor se va face pe 12 sau 13 august 2026, în timp ce pensionarii care primesc banii prin poștă îi vor primi în prima parte a lunii. Talonul de pensie, documentul care însoțește plata, indică nu doar suma, ci și modul de calcul, fiind tipărit în cinci culori diferite.

Când vor încasa pensiile și alocațiile, în august 2026

Cupoanele verzi sunt pentru pensiile acordate în baza legilor speciale, cele gri reprezintă sume suplimentare sau diferențe de plată, mov indică pensia virată pe card, roșu semnalează plata prin mandat poștal, iar galben este folosit pentru pensiile foștilor membri CAP.

Schimbarea culorii talonului de la o lună la alta poate semnala recalculări sau modificări ale drepturilor, motiv pentru care pensionarii sunt sfătuiți să verifice cu atenție informațiile înscrise. Pentru cei care primesc pensia prin Poșta Română, talonul este esențial, deoarece arată exact suma achitată și eventualele ajustări făcute în luna respectivă.

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