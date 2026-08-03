Mulți români aleg rambursarea anticipată pentru a scăpa mai repede de credit. Totuși, momentul în care faci plata contează foarte mult. O rambursare făcută la începutul împrumutului poate aduce economii considerabile. Explicația ține de modul în care sunt calculate dobânzile.

La începutul creditului, cea mai mare parte din rata lunară reprezintă dobânda. Suma care scade efectiv creditul este mai mică. Pe măsură ce trec anii, situația se schimbă. Dobânda scade, iar partea destinată principalului devine tot mai mare. Din acest motiv, o rambursare anticipată făcută devreme reduce mai rapid soldul rămas. Astfel, vei plăti mai puține dobânzi în perioada următoare.

Rambursarea anticipată din primii ani aduce cele mai mari economii

Specialiștii recomandă rambursarea anticipată cât mai devreme. Aceasta este perioada în care economiile sunt cele mai importante. Dobânda este calculată în funcție de soldul rămas. Dacă acesta scade rapid, scade și valoarea dobânzilor viitoare.

Rambursarea anticipată rămâne avantajoasă și în ultimii ani. Totuși, beneficiul financiar este mai redus. În această etapă, cea mai mare parte a dobânzii este deja achitată. Ratele conțin, în principal, rambursarea sumei împrumutate. Plata anticipată poate scurta perioada creditului. Totuși, economiile din dobânzi vor fi mai mici.

Ce variantă este mai avantajoasă

După rambursarea anticipată, banca oferă de obicei două opțiuni. Poți reduce perioada creditului sau valoarea ratei lunare. Reducerea perioadei este, în general, cea mai avantajoasă financiar. Această variantă scade costul total al împrumutului. Reducerea ratei lunare oferă mai multă flexibilitate. Este alegerea potrivită pentru cei care vor un buget mai relaxat.

Înainte de rambursare, verifică prevederile din contractul de credit. Unele instituții pot avea proceduri speciale. Solicită un nou grafic de rambursare după efectuarea plății. Veivedea exact cum se modifică ratele și perioada rămasă.

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