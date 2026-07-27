Câți bani câștiga David Pușcaș când lucra. De ce a ajuns să ceară ajutor pe TikTok

David Pușcaș a explicat de ce a ales să cerșească pe TikTok, după ce zeci de urmăritori i-au bătut obrazul și l-au sfătuit să lase lenea și să meargă la muncă. Ceea ce își dorea cu adevărat să facă cu sumele strânse depășește orice imaginație!

Fără să îi pese critici, David a continuat transmisiunile live, cerând din nou ajutor financiar. Recent însă, el a dezvăluit motivul real pentru care avea nevoie de acei bani: își dorea cu disperare să fie student la Sociologie și Asistență Socială.

„Nu m-am mai dus la facultate, că m-au mutat din casă și munceam cu 600 de lei. Mi-ar fi plăcut să fac UNATC sau Jurnalism. Eram disperat cu televiziunea… A rămas doar un vis, dar nu îmi mai doresc lumea asta. Știu că nu e ușor și nu am șanse. Visul meu era să rog oamenii de pe TikTok să mă ajute să strâng bani să fac Facultatea de Asistență Socială, să ajut și eu alți copii”, a spus fiul adoptiv al Luminiței Anghel.

David Pușcaș susține că a fost un elev model

Deși mulți au crezut că nu s-a ținut de școală, David le-a dat peste nas tuturor celor care cârcoteau pe seama lui! El a explicat că, deși și-a dorit enorm să meargă mai departe cu studiile, viața i-a oferit o lovitură cruntă imediat după terminarea liceului. Notele obținute de fiul adoptiv al Luminiței Anghel au fost o adevărată surpriză chiar și pentru profesori.

„Nu eram de 10 pe linie, eram copil normal. Am luat BAC-ul în niște condiții oribile, abuzat fizic și psihic. Am luat medie mai mare decât copiii din clasă care aveau 10 pe linie. La BAC am avut Română, Logică și Istorie. Am fost la Dinu Lipatti. La Română am luat 8,60, la Logică 8,80. Am învățat singur cum am putut. La Istorie 7,16”, a spus el.

Cerșește pe TikTok de mai bine de un an

Nu este prima dată când fiul adoptiv al Luminiței Anghel ajunge în atenția publicului din cauza apelurilor lansate pe TikTok. În mai multe transmisiuni live, acesta le-a cerut urmăritorilor sprijin pentru cheltuielile de zi cu zi, explicând că nu mai poate face față costurilor.

„Nu pot să fac față. Sunt singur pe lume. Fără mamă, fără tată, fără nimic. Eu nu pot să fac față cu 2.500 lei, oameni buni. Am credit, am chirie de 250 de euro. Nu pot singur! Dar vreau să vă arăt că nu este nicio problemă. Acum vă rog doar PPC-ul, doar 56 de lei. Vă arăt poză, doar să plătesc curentul 56 de lei, să scap, dacă vreți să mă ajutați”, a declarat David.

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