Ursoaică de 100 de kilograme, zărită în curtea unui liceu din Sibiu. A fost trimis avertisment Ro-Alert

Au fost momente de panică în Sibiu. O ursoaică de 100 de kilograme a fost zărită în centrul orașului. Autoritățile au emis un avertisment prin mesaj Ro-Alert. S-a solicitat ajutorul unui vânător și a unui medic veterinar pentru tranchilizarea animalului.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a anunțat, luni dimineață, în jurul orei 5:00, că pe numărul unic de urgență s-a sesizat prezența unei ursoaice în zona Bulevardului Vasile Milea, din municipiul Sibiu.

La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD, iar mai apoi s-a solicitat ajutorul unui vânător și al unui medic vetrinar. Aceștia au tranchilizat-o și au relocat-o. Localnicii au primit un mesaj Ro-Alert prin care li se transmitea pericolul la care sunt expuși.

O ursoaică de 100 de kilograme, zărită în curtea unui liceu din Sibiu

Ursoaica a fost observată în cursul dimineții, iar imediat a ajuns la fața locului echipajul SMURD. Aceștia au intervenit pentru a asigura măsurile de competență, conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu.

La faţa locului este un echipaj SMURD pentru a asigura măsurile din competenţă, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu.

Locuitorii au fost avertizați cu privire la pericolul la care sunt expuși prin intermediul unui mesaj Ro-Alert. În plus, li s-a comunicat să nu fotografieze sau să se apropie de ursoaică.

A fost semnalată prezenţa unui urs în municipiul Sibiu, strada General Vasile Milea. Evitaţi zona, rămâneţi în locuinţe! Păstraţi distanţa faţă de animal şi nu încercaţi să vă fotografiaţi cu acesta sau să îl hrăniţi, arată mesajul Ro-Alert.

Ce spun autoritățile

Inspectoratul de Jandarmi Sibiu a explicat că au solicitat ajutorul vânătorului și al medicului veterinar, astfel au tranchilizat ursoaica și nimeni nu a fost rănit.

Pentru siguranţa comunităţii, la faţa locului a fost direcţionat de urgenţă un echipaj de jandarmerie şi au fost informaţi reprezentanţii celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniu, a transmis Inspectoratul de Jandarmi Sibiu.

Înainte de ora 07:00, experții au reușit să o tranchilizeze, însă cu greu au făcut față animalului de 100 de kilograme. Ursoaica a alergat în toată curtea liceului, iar apoi a ajuns în grădina unui localnic, așadar a fost în continuă mișcare, ceea ce a îngreunat acțiunea.

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