Descoperire tragică într-o pădure din Covasna. Bărbat, ucis de urs lângă ferma unde lucra

Descoperire tragică într-o pădure din Covasna! Trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost găsit în apropierea pădurii, chiar lângă ferma de animale la care lucra. Primele bănuieli ale anchetatorilor ar fi că acesta a fost atacat de un urs. Bărbatul fusese dat dispărut de joi, 11 iunie.

Încă de joi seara, 11 iunie, bărbatul în vârstă de 68 de ani nu a mai putut fi contactat. Un coleg de muncă a încercat să dea de el, în zadar însă. Speriat de faptul că bărbatul nu mai răspunde la telefon, colegul a mers ieri dimineață, 12 iunie, la fermă să îl caute. Însă, deznodământul a fost unul tragic.

Bărbat, ucis de urs lângă ferma unde lucra

Colegul care a ajuns la fermă a găsit hainele şi obiectele bărbatului la marginea pădurii şi a alertat imediat autorităţile. Alarma a fost dată vineri dimineață, iar după o căutare de câteva ore, poliţiştii au găsit cadavrul bărbatului care prezenta multiple răni. Primele bănuieli ale anchetatorilor ar fi că acesta a fost atacat de un urs.

„La fața locului s-a deplasat o echipă de cercetare. Din primele verificări, s-a stabilit că bărbatul fusese contactat ultima dată în cursul serii precedente de un alt angajat al fermei. Ulterior, vineri dimineață, haine și obiecte personale ale acestuia au fost observate la marginea pădurii, existând suspiciunea unui atac al animalelor sălbatice”, au transmis autoritățile.

Bărbatul decedat avea 68 de ani și era angajatul unei ferme din comuna Belin. Din primele informații, pe trupul neînsuflețit al bărbatului erau urme vizibile ale unui atac din partea unui animal sălbatic, cel mai probabil fiind vorba despre un urs.

„În cauză, a fost constituită o echipă complexă de cercetare pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele producerii evenimentului, în prezent neexistând suspiciuni cu privire la săvârșirea unei infracțiuni cu violență. Trupul neînsuflețit a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Covasna în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei exacte a decesului”, au mai transmis autoritățile.

Urșii continuă să fie o problemă în România, iar atacurile acestora sunt tot mai frecvente. De exemplu, în ultimele 14 zile, nouă turiști au fost atacați de urs pe Transfăgărășan. Iar recent, în Bușteni, o familie s-a trezit cu ursoaica și puiul în casă.

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