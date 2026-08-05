ÎPS Teodosie, rugăciuni împotriva secetei pe câmp. „Dumnezeu să ne dea ploaie”

ÎPS Teodosie a ieșit pe câmp, în județul Constanța, și a oficiat o slujbă specială pentru încetarea secetei, într-un moment în care temperaturile sufocante și lipsa ploilor pun la grea încercare agricultura din Dobrogea. În mijlocul credincioșilor adunați la Mănăstirea „Peștera Sfântului Apostol Andrei”, Arhiepiscopul Tomisului a înălțat rugăciuni pentru ca pământul uscat să primească din nou ploaie, iar culturile să fie salvate.

Canicula din ultimele săptămâni și lipsa precipitațiilor au afectat serios zona, iar oamenii au venit cu speranța că rugăciunea le va aduce alinare. Mulți dintre cei prezenți au ținut în mâini icoane, cruci sau sticle cu apă pentru a fi sfințite, în timp ce slujba s-a desfășurat sub soarele arzător.

ÎPS Teodosie a făcut rugăciuni pe câmp

Arhiepiscopul Tomisului a ales unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Dobrogea pentru această slujbă specială. În cadrul ceremoniei religioase au fost rostite rugăciuni dedicate încetării secetei și binecuvântării pământului, după tradiția Bisericii Ortodoxe, care prevede astfel de slujbe în perioadele de încercare provocate de fenomene naturale extreme.

Situația este una dificilă în Dobrogea, unde lipsa ploilor din ultimele luni a dus la scăderea nivelului apelor și la probleme serioase pentru agricultori. În aceste condiții, numeroși credincioși au ales să participe la slujbă, sperând că vremea se va schimba și că recoltele vor putea fi salvate. La finalul slujbei, ÎPS Teodosie le-a transmis un mesaj tuturor credincioșilor, îndemnându-i să continue rugăciunea și acasă.

„Îi îndemn pe toți credincioșii să se roage și acasă, ca Dumnezeu să ne ierte păcatele și să ne dea ploaie, iar pământul nostru să aducă roade”, a transmis IPS Teodosie la finalul slujbei.

S-a rugat pentru ploaie și anul trecut

Nu este pentru prima dată când Arhiepiscopul Tomisului organizează o astfel de ceremonie religioasă. Și anul trecut, în contextul secetei severe care a afectat regiunea, ÎPS Teodosie a ieșit pe câmp și a oficiat rugăciuni pentru ploaie.

În tradiția ortodoxă, astfel de slujbe sunt organizate în perioadele în care seceta, grindina sau alte fenomene extreme amenință comunitățile și culturile agricole. Credincioșii se adună pentru a cere ajutor divin, iar rugăciunile sunt considerate un gest de speranță și solidaritate în fața încercărilor provocate de natură.

În această perioadă, Dobrogea se confruntă cu una dintre cele mai dificile veri din ultimii ani, iar fermierii spun că fiecare zi fără ploaie înseamnă noi pierderi pentru culturi. În acest context, slujba oficiată de ÎPS Teodosie a adunat zeci de oameni care și-au pus speranța că vremea se va schimba, iar pământul va primi, în cele din urmă, ploaia mult așteptată.

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