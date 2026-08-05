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Povestea impresionantă a Georginei Rodriguez! Viitoarea soția a lui Cristiano Ronaldo a avut o viață plină de provocări până să ajungă la celebritate

De: Alina Drăgan 05/08/2026 | 13:52
Povestea impresionantă a Georginei Rodriguez /Foto: Instagram
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După o relație de zece ani de zile, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez fac, în sfârșit, pasul cel mare. Fotbalistul și-a cerut partenera în căsătorie în vara anului trecut, iar în numai câteva zile ar urma să aibă nunta. Puțini sunt cei care știu povestea impresionantă de viață a partenerei celebrului sportiv. Georgina a pornit de jos, însă norocul i-a surâs în cele din urmă.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez trăiesc o poveste de dragoste începută în 2016, iar de atunci și-au construit o familie frumoasă, cu cinci copii – două fiice împreună, Alana și Bella, și ceilalți trei din relațiile anterioare ale fotbalistului, pe care Georgina i-a crescut ca pe propriii săi copii.

În vara anului trecut, Cristiano Ronaldo a făcut pasul cel mare, cerându-și în căsătorie partenera. Tot la acea vreme, cuplul a confirmat că nunta va avea loc în anul 2026, după Campionatul Mondial de fotbal. Ei bine, se pare că marele eveniment va avea loc în doar câteva zile, pe 8 august.

Povestea impresionantă a Georginei Rodriguez

Dacă povestea lui Cristiano Ronaldo este cunoscută de toată lumea, puțini sunt cei care o știu pe a Georginei. Până să îl întâlnească pe fotbalist, aceasta nu a avut o viață prea ușoară, însă a luptat mereu să își depășească statutul.

Georgina Rodriguez s-a născut pe 27 ianuarie 1994, la Buenos Aires, în Argentina, dintr-un tată argentinian și o mamă spaniolă. Când avea doar un an, familia s-a mutat în Spania, stabilindu-se în Jaca, un mic oraș din nordul țării. Însă, copilăria acesteia a fost una grea și marcată de tragedii.

Tatăl Georginei Rodriguez a ajuns la închisoare pe vreme când ea avea doar nouă ani. Iar viața nu a fost simplă. Aceasta era pasionată de balet, însă a trebuit să renunțe la cursuri căci banii erau insuficienți. De asemenea, în anul 2011, Georgina și-a pierdut și mama, care a murit într-un accident de mașină.

Cum a trebuit să se descurce mai mult singură, partenera lui Cristiano Ronaldo a început să muncească de la o vârstă fragedă. La vârsta de 18 ani avea deja două job-uri. Ziua lucra în retail, iar în weekenduri muncea într-un bar. De asemenea, o perioadă a locuit în Marea Britanie, unde a lucrat ca bonă pentru a-și îmbunătăți engleza.

Ulterior s-a întors în Spania, în Madrid, unde a reușit să obțină un post la un magazin Gucci. Ei bine, acest job avea să îi schimbe complet viața, căci aici l-a cunoscut pe celebrul fotbalist. Cei doi au format rapid un cuplu, iar Georgina a fost nevoită să își dea demisia căci fanii fotbalistului veneau în număr mare la magazin să o vadă.

 

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Foto: Instagram

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