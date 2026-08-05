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Dan Alexa, dezvăluiri despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Ce i-a transmis modelul international în urmă cu două zile: “Din păcate, ceea ce a avut ea s-a gravat”

De: Carmen Gone 05/08/2026 | 14:00
Dan Alexa, dezvăluiri despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Ce i-a transmis modelul international în urmă cu două zile: “Din păcate, ceea ce a avut ea s-a gravat”
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Oameni dragi îi sunt alături Alinei Pușcău în cea mai grea încercare din viața sa. După ce modelul internațional a dezvăluit că se confruntă cu probleme grave de sănătate, mesajele de susținere au început să curgă din toate părțile. Printre cei care i-au rămas aproape se numără și Dan Alexa, colegul ei de la „Asia Express”, care a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre starea prin care trece vedeta.

Problemele medicale ale Alinei Pușcău au șocat atât apropiații, cât și fanii. Modelul a dezvăluit că medicii i-au descoperit mai multe formațiuni tumorale: una la sân, alte cinci în zona axilei, iar afecțiunea s-a extins și la nivelul oaselor. În această perioadă extrem de dificilă, vedeta primește zilnic încurajări din partea celor care îi sunt aproape și încearcă să își păstreze speranța. Printre cei care nu au ezitat să îi transmită un mesaj de susținere se află și Dan Alexa, care a vorbit pentru CANCAN.RO cu emoție despre femeia pe care a cunoscut-o în aventura de la „Asia Express”.

Dan Alexa este alături de Alina Pușcău în aceste momente grele / sursa: social media
Dan Alexa este alături de Alina Pușcău în aceste momente grele / sursa: social media

Dan Alexa: „Din păcate, ceea ce a avut ea s-a gravat”

Antrenorul de fotbal a mărturisit pentru CANCAN.RO că a discutat recent cu Alina și că a găsit-o vizibil afectată de diagnosticul primit. Cu toate acestea, Dan Alexa spune că are încredere în puterea ei de a lupta și o descrie drept unul dintre cei mai frumoși oameni pe care i-a cunoscut.

Am vorbit acum două zile cu ea. Într-adevăr, era într-o stare nu bună, e normal. Din păcate, ceea ce a avut ea s-a gravat.
Alina… eu sunt alături de ea, eu o iubesc pe Alina pentru că este un om special, cine o cunoaște știe exact ceea ce spun. Este omul care ar fi putut avea atâtea oportunități favorabile în viața asta, mi-a povestit așa din viața ei, dar a ales tot timpul să, dacă n-a simțit să rămână într-o relație sau să rămână undeva, a preferat să nu continue. Asta spune multe despre caracterul ei, este un om demn, foarte corect.
Pe Alina o iubesc și nu doar eu, ci toți cei care am cunoscut-o, grupul nostru. E un om special și toată lumea este alături de ea pentru că merită, dar cel mai important este ca ea să fie tare, pentru că e vital în momentul ăsta., a mărturisit Dan Alexa pentru CANCAN.RO

Alina Pușcău a făcut o mărturisire sfâșietoare pe rețelele de socializare zilele trecute, acolo unde a vorbit deschis despre lupta pe care o duce. Vedeta a recunoscut că vestea diagnosticului a fost un șoc și că încearcă, cu greu, să își păstreze optimismul în fața încercării prin care trece. În același mesaj, modelul a lansat și un apel emoționant către cei care o urmăresc și o apreciază, rugându-i să îi fie alături prin gânduri bune și rugăciuni în această perioadă extrem de dificilă.

VEZI ȘI: Vești dureroase despre Alina Pușcău! Raluca Bădulescu și Cristina Postu îi sunt alături în lupta cu boala: “Știam despre situație de mai multă vreme, din păcate”

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