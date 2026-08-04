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Când a descoperit Alina Pușcău că are o boală necruțătoare. Evoluția simptomelor care au dus la diagnostic

De: David Ioan 04/08/2026 | 13:54
Când a descoperit Alina Pușcău că are o boală necruțătoare. Evoluția simptomelor care au dus la diagnostic
Când a descoperit Alina Pușcău că are o boală necruțătoare. Evoluția simptomelor care au dus la diagnostic
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Alina Pușcău trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce a dezvăluit că se luptă cu o tumoare, problemă medicală pe care a ținut-o ascunsă luni întregi. Primele semne ale bolii au apărut cu mult timp înainte ca vedeta să primească un diagnostic clar, însă, la început, nu a bănuit că ar putea fi vorba despre ceva grav.

Într-un videoclip publicat recent, fotomodelul a vorbit cu lacrimi în ochi despre situația ei medicală, explicând că tumoarea a fost descoperită în urmă cu aproape un an. Potrivit Olgăi Barcari, Alina a simțit inițial o durere neobișnuită în zona sânilor, însă a fost liniștită de hairstylist, care i-a spus că nu pare a fi ceva serios.

Când a descoperit Alina Pușcău că are o boală necruțătoare

În perioada în care participa la Asia Express, vedeta avea deja cancer, fără să știe. Olga Barcari a declarat:

”Chiar la începutul anului. Și în Asia Express avea cancer, dar nimeni nu știa, nici ea nu știa. A început să o doară tam nesam. Nu se simțea bine (n.r. Asia Express). Boala asta ți-o dă așa… ușor prin eliminare. Nu te simți bine, te simți obosit, ai tot felul de stări. Ea, săraca, și atunci avea cancer, dar nu a simțit ceva acut să se ducă la medic”.

După mai multe episoade de stare generală proastă, Alina Pușcău a mers la medic și a făcut investigații amănunțite, care au confirmat prezența tumorii. A început un tratament care părea să dea rezultate, însă boala a evoluat și s-a extins la nivelul oaselor, motiv pentru care vedeta va începe o nouă schemă terapeutică pe 7 august, în California.

Evoluția simptomelor care au dus la diagnostic

Costurile tratamentului sunt uriașe, iar Alina încearcă să strângă fondurile necesare. Olga Barcari a explicat că suma pe care vedeta trebuie să o plătească se apropie de 500.000 de dolari. Hairstylistul a spus:

”Chiar ieri am vorbit. Ne-am sunat. Vreau să îmi fac viză să merg la ea. Încearcă să facă cumva să strângă și ea niște fonduri, costă aproape jumătate de milion de dolari. Așa mi-a zis. O ajut moral, mai mult mă ajuta ea pe mine. Are atât de multă energie, să se trateze, are atât de multă încredere. E foarte pozitivă, însă, într-adevăr, e cumplit”.

În ciuda diagnosticului sever și a tratamentului costisitor, Alina Pușcău rămâne optimistă și determinată să lupte cu boala, iar apropiații ei se pregătesc să îi fie alături în perioada următoare.

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