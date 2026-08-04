Ariana Grande, mesaj emoționant pentru fani după ce a anunțat că se retrage din lumina reflectoarelor: „Nu a fost o decizie impulsivă”

Ariana Grande a vorbit pentru prima dată în fața fanilor despre decizia de a se retrage din lumina reflectoarelor după încheierea turneului „Eternal Sunshine”. Cântăreața a explicat că hotărârea nu a fost luată sub impulsul criticilor recente, așa cum a speculat presa de peste Ocean, ci era planificată de mult timp.

Artista a abordat subiectul în timpul concertului susținut luni, 3 august, la United Center din Chicago, unde le-a transmis fanilor un mesaj emoționant de aproximativ patru minute. Ariana Grande le-a explicat că retragerea din viața publică nu reprezintă o reacție la presiunea din ultimele săptămâni, potrivit People.

Ariana Grande: „Am planificat asta în liniște, cu mult timp în urmă”

În discursul său, Ariana Grande a ținut să precizeze că decizia de a se retrage temporar din lumina reflectoarelor nu a fost una luată sub impulsul momentului.

„Anunțul care a fost făcut ieri nu a fost o decizie reactivă sau impulsivă. Este ceva ce am decis și am planificat”, le-a spus artista fanilor.

Ariana Grande a adăugat că planul fusese făcut „în liniște, cu mult timp în urmă”, sugerând astfel că retragerea sa nu este o consecință directă a reacțiilor recente din mediul online. Artista a respins și ideea că negativitatea din jurul său ar fi motivul pentru care lucrurile ar fi devenit dificile.

„Nu este adevărat că negativitatea îmi distruge lucrurile. Nimic nu va putea distorsiona realitatea mea”, a spus Grande.

Ariana Grande le-a transmis fanilor că, indiferent de ceea ce se spune despre ea în spațiul public, relația pe care o are cu aceștia rămâne mai importantă.

„Indiferent de zgomotul care există acolo, nimic nu va putea distorsiona realitatea mea și nimic nu va putea fi mai real pentru mine decât iubirea pe care o împărtășim”, le-a spus artista celor prezenți la concert.

La finalul discursului, Grande a descris turneul „Eternal Sunshine” drept „una dintre cele mai vindecătoare, frumoase, corecte și speciale experiențe” din viața sa.

„Mi-a făcut bine. Mi-aș dori ca vorbele să fie suficiente pentru a exprima cât de mult vă iubesc”, a spus artista înainte de a continua spectacolul.

După încheierea turneului, reprezentantul Arianei Grande a confirmat pentru People că artista „va face un pas înapoi din lumina reflectoarelor”. Potrivit reprezentantului, cântăreața își dorește să încheie turneul într-o notă pozitivă și să ia apoi o pauză de la activitatea publică și aparițiile care au adus-o în mod constant în centrul atenției.

People notează că Grande nu va mai face parte nici din noua producție West End „Sunday in the Park with George”, alături de colegul său din „Wicked”, Jonathan Bailey. Spectacolul urma să aibă premiera la Barbican Centre din Londra în vara anului viitor.

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