Vlad Chiricheş, noua vedetă a străzilor din Bucureşti. Supercarul său atrage toate privirile

Vlad Chiricheş şi-a făcut din nou de cap în garaj, iar rezultatul este un Ferrari 812 Superfast de 500.000 de euro, la care se adaugă modificările aduse de Racebox, care fac bijuteria pe patru roţi să arate de parcă ar fi scăpat direct dintr-un film cu buget nelimitat.

Fără să se mulţumească cu eleganţa standard a supercarului italian, fundaşul a ales să-l transforme într-o piesă de colecţie pe patru roţi, cu un pachet de modificări care i-ar face geloşi chiar şi pe cei mai înrăiţi pasionaţi de tuning. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Vlad Chiricheş, noua vedetă a străzilor din Bucureşti

Prima schimbare care sare în ochi este bodykitul 1016 Industries, un set de componente din carbon care redesenează maşina din temelii. Aripi mai late, elemente aerodinamice agresive şi un look care pare gata să muşte din asfalt. Este genul de upgrade pe care nu-l vezi la orice Ferrari, ci doar la cele ale proprietarilor care vor să iasă în evidenţă cu orice preţ.

Jantele AL13 Wheels completează perfect tabloul. Masive, sculptate şi cu un design care îţi dă impresia că maşina stă pe nişte bijuterii metalice. În combinaţie cu suspensiile modificate şi evacuarea Novitec, supercarul nu doar arată diferit, ci şi sună ca un animal sălbatic scăpat din cuşcă. V12‑le de sub capotă respiră altfel, iar fiecare accelerare se transformă într-un spectacol auditiv.

Supercarul său atrage toate privirile

Pentru partea vizuală, Vlad Chiricheş a mers pe un colant care schimbă complet personalitatea maşinii. Nu e vorba de un simplu strat de culoare, ci de un finisaj care pune în valoare toate liniile agresive ale bodykitului şi face ca Ferrari-ul să pară un prototip pregătit pentru o prezentare exclusivistă.

Toate aceste modificări au făcut ca Ferrariul să nu mai amintească nimic din discreţia unui model de serie. Este o declaraţie de putere, stil şi ambiţie dar totodată şi un bolid care spune clar că Vlad Chiricheş nu se joacă atunci când vine vorba de maşini.

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