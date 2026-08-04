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Final fericit pentru Mișu! Motanul plecat din Bacău, găsit după 17 zile pe Aeroportul din Bruxelles

De: Simona Vlad 04/08/2026 | 15:44
Final fericit pentru Mișu! Motanul plecat din Bacău, găsit după 17 zile pe Aeroportul din Bruxelles
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O familie din România a trecut prin clipe cumplite după un zbor spre Belgia. Motanul lor, Mișu, a dispărut imediat după aterizarea pe Aeroportul din Bruxelles. Animalul călătorise în cala avionului, într-o cușcă specială de transport. Totul s-a întâmplat pe 17 iulie, după un zbor care a decolat din Bacău. La sosire, stăpâna lui Mișu a avut parte de un șoc uriaș. Cușca în care fusese transportat motanul era goală.

Primele informații arată că animalul ar fi reușit să evadeze în timpul transferului dintre avion și terminal. Nimeni nu și-a putut explica exact cum a fost posibil acest lucru. Familia a început imediat căutările. Zile întregi nu a existat nicio veste despre Mișu. Speranțele începeau să se stingă pe măsură ce timpul trecea. Stăpâna motanului a cerut ajutor și în mediul online. Povestea a fost distribuită de numeroși internauți. Mulți au sperat că animalul va fi găsit teafăr.

Mișu a fost găsit după mai bine de două săptămâni

După 17 zile de incertitudine, a venit și vestea mult așteptată. Mișu a fost găsit pe Aeroportul din Bruxelles și s-a întors în brațele familiei. Revederea a fost una emoționantă. După mai bine de două săptămâni de căutări, stăpânii și-au recuperat animalul de companie. Deocamdată, autoritățile nu au explicat unde a fost găsit motanul. Nu se știe nici cum a reușit să supraviețuiască atât timp în perimetrul aeroportului. Nici reprezentanții aeroportului nu au oferit detalii despre împrejurările în care animalul a fost recuperat. Circumstanțele dispariției rămân neclare.

Povestea lui Mișu a impresionat oameni din mai multe țări. Mulți au urmărit zilnic evoluția căutărilor și au sperat la un deznodământ fericit. Cazul atrage din nou atenția asupra transportului animalelor de companie cu avionul. Proprietarii recomandă verificarea atentă a cuștilor înainte de îmbarcare. De asemenea, specialiștii spun că sistemele de închidere trebuie testate înainte de fiecare zbor.

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