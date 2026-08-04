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Ce pierde România pe măsură ce Dunărea scade. Consecințele se resimt deja

De: Denisa Crăciun 04/08/2026 | 16:35
Ce pierde România pe măsură ce Dunărea scade. Consecințele se resimt deja
Scădere nivel Dunăre/ sursa foto: Meteoplus
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Nivelul Dunării scade drastic în această perioadă. Pe lângă navele blocate și bancurile de nisip, există și alte consecințe serioase pe care România le resimte deja. Printre cele mai grave se numără influențarea prețului la energie electrică, costurile transportului sau chiar inflația.

De câteva zile, nivelul Dunării este serios afectat, astfel că funcționarea Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a avut de suferit. Cu atât mai mult că unul dintre reactoare a fost oprit pentru protejarea instalațiilor de răcire. De asemenea, oficialii au făcut apel la populație și marilor consumatori să reducă temporar consumul de energie, pentru menținerea echilibrului Sistemului Energetic Național.

Ce pierde România pe măsură ce Dunărea scade

În acest moment, oficialii nu au oferit estimări clare legate de pierderile provocate de scăderea nivelului Dunării. Cu toate acestea, un lucru este cert: economia are mult de suferit. În contextul actual, reducerea producției interne duce la obligativitatea țării de a cumpăra energie din piețele externe atunci când cererea este ridicată. De asemenea, în perioadele de vârf, energia importată poate avea un cost mult mai mare față de cea produsă intern.

Oprirea sau reducerea activității unor mari consumatori industriali înseamnă producție mai mică, veniturile reduse pentru companii și încasări mai mici la bugetul de stat. Mai mult decât atât, se adaugă costurile indirecte produse de secetă în agricultură, iar transportul pe Dunăre va fi afectat de nivelul redus al apei. În plus, navele vor transporta încărcături mai mici, ceea ce înseamnă mai multe curse. Acest fapt duce la scumpirea transportului.

Cum va fi afectată populația

În urma acestor consecințe, populația va fi afectată în mod direct, însă nu imediat. Acestea se vor vedea la facturile pentru energie, care vor fi mai mari. Din cauza secetei, se va reduce producția în mai multe regiuni ale țării, astfel că recoltele mai mici vor contribui semnificativ la scumpirea unor alimente.

De asemenea, dacă România importă energie și companiile vor suporta cheltuieli mai mari cu transportul și producția, ar putea fi transferate treptat în prețurile bunurilor și serviciilor. Așadar, scăderea nivelului Dunării va avea consecințe pe mai multe planuri, iar românii vor resimți efectele negative fără doar și poate.

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