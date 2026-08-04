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Orașele preferate de milionarii din Elveția. Câștigurile locuitorilor sunt uriașe

De: Simona Vlad 04/08/2026 | 17:13
Orașele preferate de milionarii din Elveția. Câștigurile locuitorilor sunt uriașe
Sursa foto: Pexels
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Elveția rămâne una dintre cele mai bogate țări din lume. Totuși, veniturile de peste un milion de franci elvețieni sunt rare. În 2022, doar 7666 de persoane au declarat asemenea câștiguri. Suma este de aproape 12 ori mai mare decât salariul mediu anual. Salariul mediu brut în Elveția este estimat la 84288 de franci pe an. Diferența față de veniturile milionarilor este uriașă. Datele arată că averile sunt concentrate în doar câteva regiuni. Nu toate localitățile beneficiază de aceeași prosperitate. 

Din aproximativ 2100 de comune elvețiene, doar 239 au cel puțin cinci contribuabili milionari. Restul localităților nu ating acest prag. Zurich ocupă primul loc în clasament. Orașul are 482 de persoane care declară venituri de peste un milion de franci. Pe locul al doilea se află Zug, cu 431 de milionari. Raportat la populație, însă, Zug depășește Zurich. În Zug există aproximativ 1,1 milionari la fiecare 100 de contribuabili. Acesta este unul dintre cele mai ridicate procente din țară. Geneva completează podiumul cu 272 de contribuabili milionari. Orașul rămâne un centru important pentru afaceri și investiții. Comunele Freienbach și Wollerau se află, de asemenea, în top. Ambele sunt cunoscute pentru taxele avantajoase.

Unde trăiesc milionarii lumii

La nivel de cantoane, Zurich conduce detașat clasamentul. Urmează Geneva, Zug, Schwyz și Vaud. Cantonul Zug atrage numeroși oameni de afaceri importanți. Printre ei se află și Sergio Ermotti, directorul general al UBS. În Geneva locuiește și Daniel Jaeggi, președintele companiei Mercuria. Regiunea este preferată de numeroși investitori. La polul opus se află cantoanele Uri și Jura. Acestea au cele mai mici concentrații de milionari. În Jura există doar 13 persoane cu venituri de peste un milion de franci. Acestea sunt răspândite în 53 de comune. Wollerau impresionează printr-o statistică aparte. Aproape 4,4% dintre contribuabilii comunei sunt milionari. Practic, aproape unul din 20 de locuitori câștigă peste un milion de franci anual.

O altă zonă celebră este malul sudic al lacului Zurich. Regiunea este cunoscută drept „Coasta Gri”. Aceasta a depășit faimoasa „Coastă de Aur” la numărul de milionari. Freienbach și Wollerau contribuie decisiv la acest rezultat. Zona numără aproximativ 860 de contribuabili milionari. „Coasta de Aur” are aproximativ 718 persoane în aceeași categorie.

Lacurile mari reprezintă un punct important de atracție. Mulți oameni foarte bogați aleg să locuiască în apropierea lor. Lucerna, Lugano și Hergiswil se regăsesc printre localitățile preferate. Acestea oferă condiții excelente și un nivel ridicat de trai.

Stațiunile montane de lux atrag, la rândul lor, averi impresionante. Saint-Moritz, Saanen și Verbier sunt exemple cunoscute. Există însă și localități mai puțin celebre care surprind. Balgach și Teufen găzduiesc mai mulți milionari decât s-ar aștepta mulți.

Specialiștii spun că fiscalitatea joacă un rol decisiv. Impozitele reduse influențează alegerea locului de reședință. Zug rămâne lider și la acest capitol. Cantonul are cea mai mare densitate de milionari din Elveția.

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