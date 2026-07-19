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De unde au făcut milioane Andrew și Tristan Tate. Afacerile care le-au finanțat viața extravagantă

De: David Ioan 19/07/2026 | 13:43
De unde au făcut milioane Andrew și Tristan Tate. Afacerile care le-au finanțat viața extravagantă
De unde au făcut milioane Andrew și Tristan Tate. Afacerile care le-au finanțat viața extravagantă
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Andrew și Tristan Tate au reintrat în atenția presei internaționale după ce au fost opriți de autoritățile din Miami, în baza unei cereri de extrădare venite din Marea Britanie.

Cei doi au devenit, în ultimii ani, figuri extrem de vizibile în mediul online, dar și personaje implicate în anchete penale, totul pe fondul unui stil de viață ostentativ pe care l-au afișat constant.

De unde au făcut milioane Andrew și Tristan Tate

Frații Tate au ajuns în zona marilor câștiguri după ce au renunțat la sportul de performanță. Andrew Tate, multiplu campion mondial la kickboxing, și Tristan Tate, competitor în turnee internaționale, au pivotat către afaceri după retragerea din ring. Au vorbit public despre investiții în criptomonede, platforme digitale, cursuri de antreprenoriat și alte proiecte care, susțin ei, le-au adus venituri considerabile.

Andrew Tate a menționat în repetate rânduri că o parte importantă din averea sa provine din administrarea unor afaceri din industria videochatului. Totuși, aceste declarații nu pot fi verificate prin documente oficiale, iar cifrele reale rămân neconfirmate.

Estimările privind averea fraților Tate au variat semnificativ de-a lungul timpului. Andrew Tate a afirmat că deține sute de milioane de dolari, însă analizele realizate de publicații economice și experți financiari nu au putut confirma aceste sume. În lipsa unor date publice, valoarea exactă a patrimoniului celor doi rămâne necunoscută.

Un element constant în imaginea lor publică este colecția de automobile de lux. În România, frații Tate au fost surprinși la volanul unor mașini care însumează milioane de euro. Printre ele se află Bugatti Chiron Pur Sport, prezentat frecvent de Andrew Tate în mediul online, dar și modele Ferrari, Lamborghini, McLaren, Rolls-Royce, Aston Martin, Porsche sau Mercedes-Benz, unele personalizate.

În timpul anchetei DIICOT, autoritățile române au pus sub sechestru o parte din bunurile celor doi. Au fost indisponibilizate 15 autoturisme de lux, ceasuri scumpe, sume de bani și participații la firme.

Afacerile care le-au finanțat viața extravagantă

Valoarea totală a acestor active a fost estimată la aproximativ 18 milioane de lei. Ulterior, o parte dintre măsuri au fost contestate, iar unele bunuri au fost returnate, în timp ce altele au rămas sub sechestru până la finalizarea procedurilor judiciare.

În România, frații Tate au locuit într-un complex rezidențial din Pipera, devenit cunoscut după perchezițiile anchetatorilor. Locuința, amenajată modern și prezentată frecvent în mediul online, a fost asociată cu stilul lor de viață exclusivist.

Pe lângă mașini, cei doi au afișat colecții de ceasuri produse de branduri de top, obiecte care au intrat și ele în atenția autorităților. O parte dintre aceste bunuri au fost indisponibilizate în cadrul anchetei.

Imaginea de milionari pe care Andrew și Tristan Tate au cultivat-o se bazează pe bunuri de lux și pe afaceri prezentate public, însă valoarea reală a averii lor rămâne greu de stabilit. Diferențele dintre declarațiile lor, estimările din presă și bunurile aflate în litigiu sunt semnificative. Cert este că opulența a devenit un element central al brandului lor personal, iar o parte din această imagine se află acum sub lupa autorităților din România, Marea Britanie și Statele Unite.

CITEŞTE ŞI: Atac dur al avocatului fraților Tate asupra Marii Britanii: „Rugați-vă pentru Andrew și Tristan. Vom câștiga”

Cercul se strânge în jurul fraților Tate. Anchete și procese în România, Marea Britanie și SUA

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