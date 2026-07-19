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Doliu în lumea boxului. O tânără campioană și-a pierdut viața la doar 26 de ani

De: Elisa Tîrgovățu 19/07/2026 | 23:14
Doliu în lumea boxului. O tânără campioană și-a pierdut viața la doar 26 de ani
Doliu în lumea boxului. O tânără campioană și-a pierdut viața la doar 26 de ani / Sursa foto: Social media
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Lumea sportului este în doliu după moartea unei tinere sportive, considerată una dintre marile speranțe ale boxului. Avea doar 26 de ani și un viitor promițător în față. Însă destinul i-a fost curmat în urma unui accident tragic. Dispariția sa a stârnit un val de emoție. Numeroși colegi, antrenori și apropiați au transmis mesaje de condoleanțe și de sprijin pentru familia îndurerată.

Hannah Rapp, pugilistă din Statele Unite și una dintre sportivele care au concurat recent pentru centura mondială WBC, și-a pierdut viața sâmbătă în urma unui accident rutier petrecut în statul Texas. Tânăra se deplasa cu bicicleta în momentul în care a fost lovită de un autoturism.

Sportiva avea doar 26 de ani, iar dispariția sa prematură a îndurerat lumea boxului. Conform informațiilor transmise de autoritățile din comitatul Brazos, în ancheta deschisă după accident a fost reținut un bărbat de 31 de ani, identificat ca Charles Medina, acesta fiind cercetat în legătură cu decesul sportivei.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit primelor informații din anchetă, Hannah Rapp se afla pe bicicletă alături de un alt ciclist, pe un drum local, în momentul în care autoturismul condus de Charles Medina a trecut pe lângă ei.

Anchetatorii susțin că șoferul ar fi oprit mașina, după care ar fi efectuat o manevră cu spatele și ar fi lovit-o pe sportivă. Rănită grav, Hannah Rapp a fost preluată de echipajele medicale și transportată la spital, însă eforturile medicilor nu au fost suficiente pentru a-i salva viața.

Charles Medina a fost ulterior arestat, fiind acuzat de omor prin imprudență. În Texas, această infracțiune se referă la situațiile în care o persoană provoacă moartea altcuiva printr-un comportament considerat nesăbuit.

Reprezentanții biroului șerifului au transmis că investigația continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia și au precizat că incidentul este tratat ca un caz izolat.

Sursa foto: Social media

Mesaje în semn de omagiu

Moartea neașteptată a tinerei pugiliste a generat un val de tristețe în rândul celor din lumea boxului profesionist. Dispariția sa a fost primită cu profundă emoție de colegi, antrenori și reprezentanți ai acestui sport.

Președintele World Boxing Council (WBC), Mauricio Sulaiman, a transmis un mesaj de susținere și compasiune pentru familia sportivei, exprimându-și regretul după pierderea acesteia.

„Pierderea lui Hannah Rapp ne lasă cu inimile frânte. A fost o boxeriță excepțională, dar mai presus de toate, un membru de neînlocuit al familiei noastre din box. Ne alăturăm durerii care îi copleșește familia, echipa și pe toți cei care au avut privilegiul să o cunoască și să o susțină de-a lungul carierei sale extraordinare”, a transmis Mauricio Sulaiman.

Și Tiara Brown, cea care i-a fost adversară în ring, a reacționat după vestea tragică a dispariției sportivei. Cele două pugiliste se întâlniseră recent într-o confruntare pentru centura mondială WBC la categoria de 57,2 kilograme, trofeu care i-a revenit în cele din urmă Tiarei Brown.

„A fost cea mai bună parteneră de dans pe care am întâlnit-o vreodată ca profesionistă”, a precizat Tiara Brown.

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