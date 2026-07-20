Cum au sărbătorit Emilia Ghinescu și iubitul tinerel un an de relație: „Mi-am dorit mereu o familie”

Emilia Ghinescu și Viorel Neagoe le-au închis gura cârcotașilor. Povestea lor de dragoste este mai puternică decât criticile! Au sărbătorit un an de iubire și par mai îndrăgostiți ca niciodată, în ciuda comentariilor despre diferența de vârstă. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Emilia Ghinescu a mărturisit că aniversarea i-a prins pe amândoi la muncă, însă urmează să recupereze printr-o scurtă vacanță în doi. Emiliei nu i-a fost teamă să iubească din nou și este recunoscătoare pentru felul în care a evoluat relația lor. Potrivit acesteia, ea și Viorel „s-au dat unul după altul”, și-au acordat timp să se cunoască și au descoperit că se completează și se înțeleg foarte bine.

Emilia Ghinescu, dincolo de cariera de succes, este o mamă devotată a trei copii: Andrei, Erika și Anastasia. În plan sentimental, artista a trecut printr-un divorț și printr-o relație de aproximativ 13 ani cu Sebastian Albăstroiu, tatăl mezinei sale. De-a lungul timpului, a vorbit deschis atât despre momentele dificile din viața personală, cât și despre intervențiile estetice la care a apelat, mărturisind că își dorește doar să arate bine și să se simtă încrezătoare. Astăzi, Emilia Ghinescu trăiește o nouă poveste de iubire și spune că a învățat să pună pe primul loc liniștea, echilibrul și fericirea sa.

Emilia Ghinescu:”Mi-am dorit mereu o familie”

Emilia Ghinescu nu și-a dorit niciodată să renunțe la iubire, indiferent de dezamăgirile prin care a trecut. Artista este convinsă că omul nu este făcut să trăiască singur și spune că își va da mereu voie să fie fericită. Independentă și asumată, nu simte nevoia să trăiască după regulile impuse de alții. A ales să-și urmeze inima, fără să-i pese de comentariile sau părerile celor din jur.

CANCAN: Emilia, ați sărbătorit un an de relație. Cum a fost anul acesta?

Emilia Ghinescu: Foarte repede. Nici nu am simțit când a trecut. Nici nouă nu ne vine să credem. Niciunul nu s-a gândit că o să fie ceva de lungă durată sau că o să rezistăm, ținând cont de diferența de vârstă dintre noi. Suntem generații diferite. Eu gândesc într-un fel, el gândește în alt fel, dar se apropie foarte mult de modul meu de a gândi și de a se raporta la anumite situații. Este un bărbat foarte asumat și asta îmi place la el. Faptul că și-a dorit ca relația să fie una asumată, publică, m-a bucurat foarte mult și mi-a dat încredere. Și uite așa a trecut un an. Fiecare dintre noi s-a dezvoltat, am schimbat lucruri la noi pentru că era necesar și, pe măsură ce înaintăm în relație, este din ce în ce mai bine și mai confortabil.

CANCAN: V-a fost frică să mai iubiți?

Emilia Ghinescu: Nu. Nu îmi este teamă să iubesc. Eu nu pun etichete pe oameni, în niciun caz. Asta nu înseamnă că, dacă în vechea relație s-a întâmplat ceva și nu am avut parte de ceea ce mi-am dorit eu, trebuie să-i cataloghez pe toți la fel sau să spun că toți bărbații sunt așa. Încă cred că mai există oameni cărora merită să le dai sufletul. Eu cred în iubire și cred că fără iubire noi nu putem să existăm. La orice vârstă trebuie să iubim. Nu putem să existăm fără iubire.

CANCAN: A fost greu să o luați de la capăt?

Emilia Ghinescu: Tot ce este frumos este greu. Nu sunt lucruri dobândite ușor. Tot ceea ce se obține greu devine valoros, iar datoria noastră este să încercăm și să-i dăm omului de lângă noi încrederea potrivită, în așa fel încât să poată să-și pună inima în palma ta și să gândească pozitiv. Dacă tu ai temerile tale și i le transmiți și lui, nu iese nimic bun. Recunosc că sunt genul de om căruia îi plac relațiile lungi. Mi-am dorit mereu o familie, dar nu neapărat legal, pentru că nu actele ne țin legați. Eu caut sprijin. Îmi doresc să știe să-mi spună „te iubesc”, chiar dacă astăzi nu se mai spune asta. Se zice: „Dar de ce trebuie să-i spun că o iubesc? Știe.” Nu. Trebuie să-i spui mereu. Oamenii au nevoie să audă.

„Tot ce este frumos este greu”

CANCAN: A fost vreun moment greu sau a fost cineva care să vă spună ceva, să vă dea înapoi?

Emilia Ghinescu: Ooo, au fost multe. Au fost multe atât pentru mine, cât și pentru el. Mai ales că el nu venea din mediul din care veneam eu. Avea niște principii de viață împământenite de acasă și i se părea ciudat că este privit de lume într-un anumit mod. Dar ceea ce simțim unul pentru altul a primat. Nu citesc comentariile oamenilor. Nu îmi încarc sufletul și mintea. Ei aruncă cu ceea ce au în suflet, atât. Atât timp cât nu depind de nimeni financiar, nu stau în casa nimănui, nu știu de ce trebuie să mă explic sau de ce trebuie să cer voie cuiva ce să fac cu viața mea. Răutățile oamenilor să și le țină pentru ei. Dacă mă uit la profilurile lor, pentru că răutățile se întâmplă în online, face to face nu se întâmplă, nimeni nu mi-a zis nimic în față, îmi dau seama că sunt foarte nefericiți în viețile lor și nerealizați. Și cum aș putea eu să iau lecții de la cineva care nu a reușit nici pe sfert din ceea ce am reușit eu?

CANCAN: Cum ați sărbătorit?

Emilia Ghinescu: Prin muncă. Ziua a picat duminică și eu am avut cântare, dar am fost împreună. Noi nu considerăm că este muncă, pentru că atunci când suntem împreună suntem foarte fericiți unul cu altul. Eu mă simt apreciată și sprijinită, iar el se simte valorizat. Atunci, clar, a fost frumos. Am fost unul lângă celălalt și asta a contat. O să avem o perioadă liberă, de pe 1 august până pe 8 august, și ne gândim să mergem undeva și să sărbătorim.

CANCAN: Vă mai gândiți să vă căsătoriți?

Emilia Ghinescu: Am spus că nu, după ce m-am despărțit, cu toate că în relația trecută, cea de 13 ani, mi-am dorit foarte mult o familie și am sperat că o să se întâmple asta până aproape de final. Mi-am dat seama că nu o să se întâmple niciodată și apoi am înțeles și de ce. Așa că am zis că nu mă mai căsătoresc, că nu mai este cazul la vârsta asta. Dar, să știi, merg pe ideea că niciodată să nu spui niciodată. Sigur, omul acela va trebui să merite să fie lângă mine și în dreapta mea.

„Sigur, omul acela va trebui să merite să fie lângă mine și în dreapta mea”

CANCAN: Ați spus că ați înțeles ce nu a mers în fosta relație. La ce vă refereați?

Emilia Ghinescu: Eram pe drumuri total diferite. Aveam dorințe diferite, ocupații diferite, absolut totul era diferit de foarte mult timp. Chiar dacă eu încercam să trag de lucrul acesta și să mă mint pe mine, mi-am dat seama că mă mint degeaba și că trebuie să-mi dau pătura de pe ochi și să văd ceea ce este de văzut. Am ales că este mai bine așa pentru amândoi. Suntem oameni maturi, și eu, și fostul. Avem o fată împreună, tocmai de asta am rămas prieteni. Dar eu nu mă bag în viața lui privată și nici el în a mea. Mă bucur că s-a ajuns la relația asta dintre noi, pentru că între doi părinți așa trebuie să rămână lucrurile, pentru binele copilului.

CANCAN: Unde mergeți în vacanță?

Emilia Ghinescu: La mare sau la munte, dar cred că la munte. Am multe concerte și le mulțumesc oamenilor pentru asta. Îi apreciez. Sunt un om fericit din acest punct de vedere.

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