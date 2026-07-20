Cine sunt părinții lui Lamine Yamal? Povestea lui Mounir Nasraoui și a Sheilei Ebana, femeia care a sacrificat totul pentru cariera fiului

La doar 16 ani, Lamine Yamal a contribuit decisiv la câștigarea Campionatului European din 2024 de către Spania. Doi ani mai târziu, a ajuns la primul său Campionat Mondial. Și totul datorită părinților săi, care l-au susținut necondiționat, așa cum au știut mai bine. Află detalii!

Yamal, o nestemată rară a fotbalului internațional

Tânărul jucător, în vârstă de 19 ani, este o reală valoare în fotbalul internațional. La vârsta de 16 ani, Yamal a contribuit a câștigarea Campionatului European din 2024 de către Spania. A înscris în semifinala cu Franța și a devenit cel mai tânăr marcator din istoria Campionatului European. Tot atunci a fost desemnat și „Cel mai bun tânăr jucător al turneului”.

Doi ani mai târziu, a ajuns la primul său Campionat Mondial și a înscris primul gol al Spaniei în meciul cu Arabia Saudită. Atunci a devenit al doilea fotbalist de cel mult 18 ani care marchează golul de deschidere al unei partide de la Cupa Mondială, după Pelé, în 1958.

Cine sunt părinții lui Lamine Yamal

Pentru Yamal, părinții lui au făcut sacrificii mari. Sheila Ebana și Mounir Nasraoui au fost niște imigranți din cartierul muncitoresc Rocafonda din Mataró, la nord-est de Barcelona. Ambii părinți au venit pe lume în medii modeste și pline de lipsuri.

Cine este mama lui Lamine Yamal

Sheila Ebana, mama sa, este originară din Bata, Guineea Ecuatorială, și s-a mutat în Catalonia, unde s-a angajat ca ospătăriță. L-a născut pe Yamal când avea doar 16 ani. Tatăl fotbalistului, Mounir Nasraoui, este originar din Maroc.

Cei doi s-au despărțit când fotbalistul avea doar 3 ani, dar au făcut eforturi colosale pentru ca fiul lor să aibă o carieră de sportiv. După separare, Sheila s-a mutat împreună cu fiul ei în Granollers, în timp ce Nasraoui a rămas în Mataró.

Pentru a putea petrece timp cu părinții lui, Lamine și-a împărțit copilăria între cele două orașe. Pe scurt, a făcut naveta constant ca să îi poată vedea cât mai des.

Ce sacrificii a făcut Sheila Ebana

În cadrul unui interviu mai vechi, Lamine Yamal a vorbit despre mama sa și toate sacrificiile pe care le-a făcut pentru ca el să poată crește cu cât mai puține lipsuri. Sheila, care în prezent are 35 de ani, lucra foarte multe ore și petrecea puțin timp cu fiul ei. Cu toate acestea, în fiecare seară când venea de la muncă îi pregătea cina.

„Mergeam la școală, mă întorceam acasă, apoi mergeam la antrenament și o vedeam pe mama abia seara, când se întorcea de la serviciu. Mama nu putea să stea prea mult cu mine din cauza serviciului, dar întotdeauna îmi pregătea cina când ajungea acasă seara”, a mărturisit Yamal în podcastul Resonancia de Corazón, realizat de José Ramón de la Morena.

Yamal își venerează mama

După ce a ajuns unul dintre cei mai bine plătiți tineri fotbaliști din lume, Lamine i-a cumpărat mamei sale o casă în Esplugues de Llobregat. Este o zonă exclusivistă din apropierea Barcelonei, iar locuința i-a aparținut anterior fostului fundaș al Barcelonei, Gerard Piqué. Este casa în care a locuit aproape 10 ani alături de Shakira.

„I-am cumpărat o casă acolo unde și-a dorit. Este regina mea, merită totul și asta este ceea ce îmi doresc cel mai mult pe lume”, a declarat Yamal în același podcast.

Tânărul a mai cumpărat apoi o locuință pentru tatăl său și pentru mama acestuia, adică bunica sa.

Cine este tatăl lui Lamine Yamal

Mounir Nasraoui este originar din Larache, Maroc. Familia sa a ajuns în Spania în condiții dificile. Mama lui a emigrat clandestin din Maroc și s-a angajat în trei schimburi pentru a strânge bani ca fiul ei, Mounir, să i se poată alătura.

„Prima care a ajuns a fost bunica mea. A urcat clandestin într-un autobuz din Maroc și a reușit să ajungă la Mataró. A muncit în trei schimburi pentru ca tatăl meu să poată veni și el, deoarece rămăsese în Maroc. După ce a strâns bani, a plătit o femeie care l-a adus pe tata și pe sora lui, care aveau doar trei ani”, a mai mărturisit Yamal.

După ce au reușit să ajungă în Spania, Mounir Nasraoui a avut mai multe locuri de muncă necalificate de-a lungul anilor, pentru a avea bani să-și întrețină familia.

De ce Yamal nu a reprezentat Marocul

Lamine Yamal a avut dreptul să aleagă dacă va reprezenta Spania sau Maroc la nivel internațional, țară pentru care era eligibil datorită originii tatălui său. Dar tânărul a ales Spania, decizie care a stârnit controverse.

Potrivit documentarului „Forged: Cradle of Champions”, realizat de publicația MARCA, Mounir Nasraoui „a fost nevoit să suporte numeroase insulte din partea unor marocani pentru că fiul său a ales Spania”.

„Nu a fost un caz ușor. Selecționerul Marocului a venit personal să discute cu apropiații lui Lamine, iar guvernul marocan a încercat să-l convingă. Când am vorbit cu el, mi-a spus: «Vreau să devin campion european. Sunt presat din toate părțile, dar vreau să joc pentru Spania.»”, a mărturisit Albert Luque, fost director sportiv al echipei naționale a Spaniei, în 2025.

Familia lui Yamal, persecutată din cauza fotbalului

Pentru că știa că fiul lui își dorește foarte mult să joace pentru Spania, Mounir Nasraoui a purtat o discuție serioasă cu Albert Luque. În ea, i-a spus pe șleau că viața fiului său va fi pusă în pericol dacă nu va alege Marocul.

„Tatăl lui era mai îngrijorat. Mi-a spus că în Maroc îl vor omorî. Mi-a povestit lucruri despre care este mai bine să nu vorbesc”, a afirmat acesta.

În august 2024, Mounir Nasraoui a fost înjunghiat într-o parcare din Mataró, potrivit presei din Spania. Motivul nu a fost descoperit niciodată, rănile au fost considerate ușoare și tatăl lui Yamal s-a recuperat la scurt timp. Poliția a arestat patru persoane în legătură cu incidentul.

Yamal are un frate vitreg în vârstă de 3 ani

După ce s-a despărțit de tatăl lui Yamal, la câțiva ani distanță Sheila Ebana și-a refăcut viața. În septembrie 2022 l-a adus pe lume pe Keyne, fratele vitreg al fotbalistului.

Micuțul a devenit rapid o senzație pe rețelele sociale și în tribunele din SUA, fiind și el prezent la CM 2026. Acesta a câștigat inimile a milioane de fani din întreaga lume datorită dansurilor sale adorabile și a modului plin de pasiune în care-și susține fratele mai mare.

„Frățiorul meu mai mic înseamnă totul pentru mine. Mă bucur enorm să îl văd cum se joacă și cum primește atâta iubire din toate colțurile lumii”, a mărturisit Yamal în cadrul unui interviu.

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