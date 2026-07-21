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Imagini de necrezut cu Valentin Sanfira și Codruța Filip împreună. Filmările pentru show-ul Antena 1, realizate înainte de divorț

De: Anca Chihaie 21/07/2026 | 08:08
Imagini de necrezut cu Valentin Sanfira și Codruța Filip împreună. Filmările pentru show-ul Antena 1, realizate înainte de divorț
Valentin Sanfira și Codruța Filip
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Valentin Sanfira și Codruța Filip surprind publicul cu o apariție neașteptată în noul sezon al emisiunii Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere. Deși cei doi au divorțat la începutul acestui an și, după separare, au evitat să mai fie văzuți împreună în spațiul public, telespectatorii îi vor putea urmări din nou în aceeași echipă. Imaginile difuzate de Antena 1 au fost filmate înainte ca mariajul lor să ajungă la final, motiv pentru care foștii parteneri apar împreună pe parcursul competiției.

Despărțirea celor doi artiști a luat prin surprindere numeroși admiratori, mai ales că, de-a lungul relației lor, au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din muzica de petrecere și folclor. După divorț, fiecare și-a văzut de propriile proiecte profesionale, iar aparițiile comune au lipsit complet. Tocmai de aceea, includerea lor în distribuția noului sezon al emisiunii prezentate de Nea Mărin reprezintă una dintre cele mai mari surprize pentru fanii show-ului.

Imagini de necrezut cu Valentin Sanfira și Codruța Filip împreună

Noul sezon al producției de la Antena 1 aduce din nou laolaltă numeroase vedete, împărțite în echipe care trebuie să facă față provocărilor pregătite de Nea Mărin. Emisiunea continuă formatul care a consacrat-o, bazându-se pe probe solicitante, mult umor și momente spontane, în care concurenții trebuie să își demonstreze îndemânarea și spiritul de echipă.

Printre participanții din acest sezon se numără și Valentin Sanfira și Codruța Filip, care au fost filmați în perioada în care încă formau un cuplu. Astfel, telespectatorii vor avea ocazia să îi vadă colaborând în diferite misiuni, chiar dacă, între timp, viața lor personală s-a schimbat complet.

Foto: captură Antena 1

În cadrul emisiunii, cei doi demonstrează că au reușit să colaboreze foarte bine în timpul competiției, lucru deloc surprinzător dacă ținem cont de faptul că au petrecut ani întregi împreună. Experiența acumulată atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi pare să îi fi ajutat să facă față provocărilor pregătite de producători.

Formatul emisiunii presupune numeroase activități fizice și gospodărești, iar concurenții sunt nevoiți să își pună în valoare toate abilitățile pentru a câștiga fiecare probă. De la munci în gospodărie până la sarcini care necesită îndemânare și rezistență, fiecare episod vine cu provocări diferite.

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