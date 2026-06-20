Valentin Sanfira, prima reacție după ce Codruța Filip și-a ars rochia de mireasă: ”Dragostea-i ca focul”

Despărțirea dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip continuă să stârnească interes în rândul publicului, chiar și la mai mult timp după anunțul oficial al divorțului. Cei doi artiști, care au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din muzica românească, și-au urmat separat drumul atât în viața personală, cât și în carieră, concentrându-se pe proiecte noi și pe dezvoltarea profesională.

Recent, atenția fanilor s-a îndreptat către un videoclip publicat de Codruța Filip pe rețelele de socializare. Imaginile au surprins o rochie de mireasă cuprinsă de flăcări, iar simbolistica momentului a generat numeroase interpretări în mediul online. Mulți internauți au asociat imediat scena cu divorțul artistei și cu experiențele trăite în ultimii ani, considerând că mesajul transmis are legătură cu schimbările importante din viața sa sentimentală.

Cum a reacționat Valentin Sanfira

În paralel, Valentin Sanfira și-a continuat activitatea artistică și a promovat un nou proiect muzical realizat împreună cu Natalia Gordienko. Lansarea piesei a atras atenția fanilor, iar în mediul online au apărut imediat comparații între cele două producții. Mulți urmăritori au observat coincidența dintre temele abordate în videoclipurile artiștilor și au încercat să găsească legături între mesajele transmise de fiecare dintre ei.

„Există povești care se scriu în tăcere și povești care se cântă. Astăzi vă dăruim,,Dragostea-i ca focul”, o piesă în care am pus suflet, emoție și bucuria unei colaborări speciale alături de Natalia Gordienko. Vă invităm să o ascultați, să o simţiţi şi să o faceţi parte din povestea voastră.”, a transmis Valentin despre noua sa colaborare.

Filmarea face parte dintr-un proiect muzical nou, construit în jurul unei povești despre dezamăgire, suferință și depășirea unui episod dificil din plan amoros. Conceptul artistic ales pentru videoclip include imagini puternice și simboluri menite să evidențieze trăirile personajului interpretat de cântăreață. Secvența cu rochia de mireasă incendiată a devenit rapid subiect de discuție, fiind una dintre cele mai comentate imagini asociate lansării.

,,Unul arde cămașa, alta rochia de mireasă şi uite aşa îşi spun fiecare oful! Domnişoara cam seamănă cu Codruța!”, a transmis un internaut. „Eu nu am ars nimic. Este o colaborare cu Natalia Gordienco şi videoclipul a fost creat de regizor. Nu am apucături de piroman.”, a răspuns Valentin, ca o reacție la melodia și clipul fostei soții.

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