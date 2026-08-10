Usher a ajuns în centrul unei teorii bizare după unul dintre concertele sale. Mai mulți fani au început să se întrebe dacă artistul nu și-ar fi trimis o sosie pe scenă în loc să susțină personal spectacolul, după ce au observat diferențe în aspectul cântărețului.

Zvonul a devenit viral pe rețelele de socializare după concertul susținut de Usher pe 7 august, pe MetLife Stadium din New Jersey. Imaginile de la eveniment au fost analizate de fani, iar unii dintre aceștia au ajuns la concluzia că bărbatul de pe scenă nu ar fi fost adevăratul Usher, potrivit PEOPLE.

Usher, acuzat că și-a trimis „clona” la concert

Teoria a pornit de la mai multe fotografii și videoclipuri în care Usher apare purtând o șapcă și ochelari de soare. Unii utilizatori ai rețelelor sociale au susținut că artistul ar fi arătat diferit față de alte apariții recente.

De aici până la apariția unei teorii despre o presupusă „clonă” a fost doar un pas. Pe rețelele sociale au apărut comentarii în care fanii se întrebau dacă Usher nu ar fi angajat o sosie care să susțină concertele în locul său.

Teoria a ajuns inclusiv la artist, care a decis să răspundă public zvonurilor.

Cum a reacționat Usher

Usher a reacționat cu umor la speculațiile apărute online și a respins ideea că ar fi folosit o sosie pentru concert. Cântărețul a făcut referire inclusiv la posibilitatea ca tehnologia să fi făcut posibil un asemenea lucru, dar a sugerat că inteligența artificială nu este încă suficient de avansată pentru a crea o versiune a sa capabilă să-i susțină concertele.

Cântărețul piesei „OMG” a tratat cu umor zvonurile într-un videoclip distribuit duminică, 9 august, pe contul oficial de Instagram al R&B Tour. Postarea includea imagini cu artistul în timp ce cânta pe scenă, precum și o captură de ecran cu comentariile lui de pe Instagram, în care răspundea acuzațiilor privind presupusa clonă.

După ce și-a început primul comentariu cu un emoji care râde, Usher a respins afirmațiile, scriind: „Sunteți amuzanți… clonă? Pe mine nu mă pot clona.”

„Cum ați ajuns la concluzia asta?”, a spus artistul într-un alt comentariu inclus în postare. A adăugat mai multe emoji-uri care râd, înainte de a glumi: „Inteligența artificială nu este atât de avansată.”

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Usher se află în continuare în activitate și susține spectacole în cadrul turneului său. Concertul de la MetLife Stadium a atras un număr mare de spectatori, iar imaginile de la eveniment au circulat masiv pe rețelele sociale.

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