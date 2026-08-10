Lionel Messi, în război cu presa din Argentina. I-a dat în judecată pe jurnaliștii care au încălcat intimitatea familiei la înmormântarea tatălui său

Lionel Messi a trecut la acțiuni legale împotriva unor reprezentanți ai presei din Argentina, după ce aceștia ar fi încălcat intimitatea familiei sale în timpul înmormântării tatălui său, Jorge Messi. Fotbalistul a reacționat după apariția unor informații și imagini pe care le consideră o intruziune în viața privată a familiei.

Lionel Messi a decis să apeleze la justiție după ce presa argentiniană ar fi publicat informații și materiale legate de funeraliile tatălui său, potrivit Daily Sports.

Lionel Messi, nemulțumit de modul în care presa a relatat despre înmormântarea tatălui său

Jorge Messi, tatăl și unul dintre cei mai importanți oameni din spatele carierei fotbalistului, a murit la începutul lunii august, iar familia a organizat funeraliile într-un cadru privat.

Evenimentul a atras însă atenția presei argentiniene, iar unele informații despre înmormântare au ajuns în spațiul public. Messi consideră că modul în care anumite instituții media au relatat despre acest moment intim a depășit limitele acceptabile.

Fotbalistul a decis astfel să recurgă la măsuri legale împotriva celor pe care îi consideră responsabili pentru încălcarea vieții private a familiei sale.

🚨🚨 Le cabinet d’avocats de Lionel Messi 🇦🇷 a annoncé qu’il engagerait DES MESURES JUDICIAIRES contre les médias accusés d’avoir violé la vie privée de sa famille lors des funérailles de Jorge Messi 🇦🇷. ⚖️ via @AlbicelesteTalk pic.twitter.com/GoDT9CsZNJ — Actu Foot (@ActuFoot_) August 10, 2026

Messi vrea să își protejeze familia

Jorge Messi a avut un rol important în cariera fiului său încă de la început. El a fost implicat în gestionarea carierei fotbalistului și a rămas una dintre persoanele apropiate lui Messi pe parcursul întregii sale cariere. Din acest motiv, moartea sa a reprezentat o pierdere importantă pentru fotbalist și familia acestuia.

Messi este una dintre cele mai cunoscute persoane publice din lume, iar viața sa privată este urmărită constant de presa internațională. Fotbalistul a încercat însă în repetate rânduri să păstreze anumite momente departe de atenția publicului, în special atunci când este vorba despre soția sa, Antonela Roccuzzo, și cei trei copii ai lor.

Cauza morții lui Jorge Messi nu a fost făcută publică de clinica în care tatăl fotbalistului a fost internat înainte de deces. Reprezentanții unității medicale au precizat doar că acesta s-a confruntat cu o „lungă suferință”.

La Inter Miami, echipa pentru care Lionel Messi evoluează din 2023, coechipierii săi au disputat sâmbătă meciul împotriva formației mexicane Monterrey purtând banderole negre la braț, în semn de respect pentru tatăl fotbalistului. De asemenea, Rodrigo De Paul a avut pregătit un tricou cu numele lui Leo, ca gest de susținere pentru colegul său în urma pierderii suferite.

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