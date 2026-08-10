S-au căsătorit în secret! Jucătoarea de tenis din România și antrenorul ei au spus „da” sâmbătă

Irina Begu și Victor Crivoi au spus „DA” în fața ofițerului de stare civilă, iar vestea a luat prin surprindere lumea sportului. Jucătoarea de tenis și antrenorul ei au ales să facă pasul cel mare sâmbătă, 8 august, într-un cadru restrâns, alături de oamenii apropiați.

Sportiva a dat vestea chiar pe rețelele de socializare, unde a publicat imagini de la cununia civilă. În fotografii, cei doi apar împreună, zâmbitori, după ce și-au unit destinele.

„Mr. & Mrs. Crivoi și 08.08.2026”, a transmis jucătoarea de tenis pe rețelele de socializare.

Irina Begu și Victor Crivoi, diferență de vârstă de 9 ani

Dincolo de surpriza căsătoriei, un detaliu a atras imediat atenția! Între Irina Begu și Victor Crivoi este o diferență de vârstă de 9 ani. Sportiva are 35 de ani, în timp ce proaspătul ei soț are 44 de ani. Acesta nu este deloc un nume străin pentru iubitorii tenisului. Fost jucător profesionist, acesta a ajuns până pe locul 75 ATP, în 2009, iar de câțiva ani îi este alături Irinei și din postura de antrenor. Relația profesională dintre cei doi a trecut, astfel, la un alt nivel. Acum, Crivoi nu îi mai este doar antrenor lui Begu, ci și soț.

Victor Crivoi a avut o carieră importantă în tenisul masculin și a reprezentat România în circuitul profesionist. Chiar dacă nu a cucerit vreun trofeu ATP, cea mai bună clasare a sa rămâne un impresionant loc 75 mondial. În ultimii ani, acesta a contribuit la revenirea Irinei Begu în circuit după o pauză de aproape zece luni. Sportiva a continuat să lupte cu problemele medicale și a revenit inclusiv la Wimbledon, unde a fost eliminată în primul tur de Katie Swan.

O carieră cu șase trofee WTA

Irina Begu rămâne una dintre cele mai importante jucătoare de tenis pe care le-a dat România. Aceasta a câștigat șase turnee WTA, iar cea mai înaltă poziție ocupată în clasamentul mondial a fost locul 22, atins în august 2016. În 2025, sportiva a cucerit trofeul de la Iași, însă anul acesta nu și-a putut apăra titlul din cauza unei accidentări.

„Am suferit fracturi la două degete de la picior, iar medicii mi-au recomandat o perioadă de recuperare. Sunt foarte tristă și dezamăgită că voi rata unul dintre turneele mele de suflet. Iașiul ocupă un loc special în inima mea. Aici am trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei mele, iar anul acesta așteptam cu nerăbdare să revin și să încerc să îmi apăr titlul”, a transmis Irina Begu.

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