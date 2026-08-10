Acasă » Știri » Ce job are George Restivan în America de-și permite să facă „naveta” în România: „Mă înțeleg”

Ce job are George Restivan în America de-și permite să facă „naveta” în România: „Mă înțeleg”

De: Alina Drăgan 10/08/2026 | 17:43
Ce job are George Restivan în America de-și permite să facă „naveta” în România: „Mă înțeleg”
Ce job are George Restivan în America /Foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Relația dintre George Restivan și Adriana Bahmuțeanu merge din ce în ce mai bine, iar cei doi se pregătesc de nuntă. Singurul lucru care îi mai desparte din când în când este distanța, căci aceștia sunt obligați să facă naveta între România și Statele Unite, acolo unde George Restivan are în desfășurare mai multe proiecte. Ce job are partenerul Adrianei Bahmuțeanu în America de-și permite să facă „naveta” în România?

De o perioadă, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se bucură de o nouă etapă a relației lor. După o despărțire scurtă, cei doi și-au regăsit drumul unul către celălalt. Au făcut cununia civilă în luna octombrie a anului trecut, acum plănuiesc nunta și pare că nimic nu o să îi mai despartă, nici măcar distanța.

Ce job are George Restivan în America?

Viața dintre două continente nu este deloc ușoară pentru George Restivan și Adriana Bahmuțeanu. Partenerul vedetei își desfășoară activitatea profesională în Statele Unite, așa că trebuie să facă destul de des „naveta”. Din fericire, partenerii acestuia sunt înțelegători, iar acesta se bucură de un program foarte flexibil.

Având în vedere că Adriana Bahmuțeanu trece printr-o situație dificilă și continuă demersurile legale privind relația cu băieții săi, George Restivan a stat mai mult în România. Își dorește să fie alături de ea, iar colegii de muncă au înțeles asta.

George Restivan lucrează independent și are numai cuvinte de laudă la adresa partenerilor săi. De asemenea, și colaboratorii săi din proiectele de actorie i-au oferit aceeași înțelegere.

„Lucrez independent și lucrez cu niște oameni pe care și Adriana i-a cunoscut acum când a fost în California și înțeleg situația. Și ei ne țin pumnii.

Când vine vorba de job și proiectele pe care le am cu actoria, lucrez cu niște oameni care mă înțeleg. Am mai comunicat cu ei și acum, când sunt în România. Știu situația, că trebuie să mă duc, trebuie să ne împărțim pe două continente, dar se vor termina”, a declarat George Restivan, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Și Adriana Bahmuțeanu a avut șansa de a-i cunoaște pe colaboratorii lui George Restivan și aceștia i-au lăsat o impresie cât se poate de bună.

„Am fost la ei în vizită, niște oameni foarte mișto. În America e altă mentalitate față de România, oamenii sunt mult mai deschiși, mai pozitivi și mult mai cu mintea deschisă și au înțeles situația. De-asta îl lasă și pe George să facă drumurile astea, pentru că ar fi trebuit să mă duc eu, dar nu am putut”, a mărturisit Adriana Bahmuțeanu.

 

CITEȘTE ȘI:

Motivul dureros pentru care Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis să amâne nunta: „Nu m-aș simți bine”

Secretul relației dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan! Cum fac cei doi ca totul să funcționeze perfect: „Nu ne abatem”

 

Foto: Instagram, Facebook

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câte pachete de țigări poți aduce din Bulgaria, fără să ai probleme cu legea
Știri
Câte pachete de țigări poți aduce din Bulgaria, fără să ai probleme cu legea
Ce a observat o influenceră la Philip Plein: „Fugi, Andreea Sasu, fugi! Le arată tuturor că ești instabilă”
Știri
Ce a observat o influenceră la Philip Plein: „Fugi, Andreea Sasu, fugi! Le arată tuturor că ești instabilă”
EXCLUSIV: Ce știa procurorul cu 3 zile înainte de scandalul cu pistolul
Mediafax
EXCLUSIV: Ce știa procurorul cu 3 zile înainte de scandalul cu pistolul
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei
Gandul.ro
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Prosport.ro
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Cel mai sănătos ceai. Are beneficii pentru creier și inimă, dar nu este recomandat tuturor
Adevarul
Cel mai sănătos ceai. Are beneficii pentru creier și inimă, dar nu este...
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica Moldova
Digi24
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din...
SCANDAL monstru înainte de un zbor Anglia-SUA. Scenele din avion au devenit virale
Mediafax
SCANDAL monstru înainte de un zbor Anglia-SUA. Scenele din avion au devenit virale
Parteneri
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Cum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea?
Click.ro
Cum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase...
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat de câine. Ce reacție au avut polițiștii
Digi24
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat...
Un producător din CHINA urcă rapid în clasamentul auto din România. Despre cine este vorba?
Promotor.ro
Un producător din CHINA urcă rapid în clasamentul auto din România. Despre cine este vorba?
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Oferta LIDL pentru scule din gama Parkside: fierăstrău pendular la sub 130 de lei
go4it.ro
Oferta LIDL pentru scule din gama Parkside: fierăstrău pendular la sub 130 de lei
Cercetătorii au creat câini la care oamenii să nu fie alergici
Descopera.ro
Cercetătorii au creat câini la care oamenii să nu fie alergici
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei
Gandul.ro
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei
Tags:
ULTIMA ORĂ
Câte pachete de țigări poți aduce din Bulgaria, fără să ai probleme cu legea
Câte pachete de țigări poți aduce din Bulgaria, fără să ai probleme cu legea
S-au căsătorit în secret! Jucătoarea de tenis din România și antrenorul ei au spus „da” sâmbătă
S-au căsătorit în secret! Jucătoarea de tenis din România și antrenorul ei au spus „da” sâmbătă
Ce a observat o influenceră la Philip Plein: „Fugi, Andreea Sasu, fugi! Le arată tuturor că ești ...
Ce a observat o influenceră la Philip Plein: „Fugi, Andreea Sasu, fugi! Le arată tuturor că ești instabilă”
Sânziana Negru susține că toate hotelurile trebuie să aibă prosoape negre. Care este motivul
Sânziana Negru susține că toate hotelurile trebuie să aibă prosoape negre. Care este motivul
Salarii și de 7.000 de euro pentru electricieni și zidar. Țara care caută muncitori calificați
Salarii și de 7.000 de euro pentru electricieni și zidar. Țara care caută muncitori calificați
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Perez Hilton. Familia spune că „recuperarea va fi de ...
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Perez Hilton. Familia spune că „recuperarea va fi de durată”
Vezi toate știrile