Ce job are George Restivan în America de-și permite să facă „naveta” în România: „Mă înțeleg”

Relația dintre George Restivan și Adriana Bahmuțeanu merge din ce în ce mai bine, iar cei doi se pregătesc de nuntă. Singurul lucru care îi mai desparte din când în când este distanța, căci aceștia sunt obligați să facă naveta între România și Statele Unite, acolo unde George Restivan are în desfășurare mai multe proiecte. Ce job are partenerul Adrianei Bahmuțeanu în America de-și permite să facă „naveta” în România?

De o perioadă, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se bucură de o nouă etapă a relației lor. După o despărțire scurtă, cei doi și-au regăsit drumul unul către celălalt. Au făcut cununia civilă în luna octombrie a anului trecut, acum plănuiesc nunta și pare că nimic nu o să îi mai despartă, nici măcar distanța.

Ce job are George Restivan în America?

Viața dintre două continente nu este deloc ușoară pentru George Restivan și Adriana Bahmuțeanu. Partenerul vedetei își desfășoară activitatea profesională în Statele Unite, așa că trebuie să facă destul de des „naveta”. Din fericire, partenerii acestuia sunt înțelegători, iar acesta se bucură de un program foarte flexibil.

Având în vedere că Adriana Bahmuțeanu trece printr-o situație dificilă și continuă demersurile legale privind relația cu băieții săi, George Restivan a stat mai mult în România. Își dorește să fie alături de ea, iar colegii de muncă au înțeles asta.

George Restivan lucrează independent și are numai cuvinte de laudă la adresa partenerilor săi. De asemenea, și colaboratorii săi din proiectele de actorie i-au oferit aceeași înțelegere.

„Lucrez independent și lucrez cu niște oameni pe care și Adriana i-a cunoscut acum când a fost în California și înțeleg situația. Și ei ne țin pumnii. Când vine vorba de job și proiectele pe care le am cu actoria, lucrez cu niște oameni care mă înțeleg. Am mai comunicat cu ei și acum, când sunt în România. Știu situația, că trebuie să mă duc, trebuie să ne împărțim pe două continente, dar se vor termina”, a declarat George Restivan, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Și Adriana Bahmuțeanu a avut șansa de a-i cunoaște pe colaboratorii lui George Restivan și aceștia i-au lăsat o impresie cât se poate de bună.

„Am fost la ei în vizită, niște oameni foarte mișto. În America e altă mentalitate față de România, oamenii sunt mult mai deschiși, mai pozitivi și mult mai cu mintea deschisă și au înțeles situația. De-asta îl lasă și pe George să facă drumurile astea, pentru că ar fi trebuit să mă duc eu, dar nu am putut”, a mărturisit Adriana Bahmuțeanu.

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