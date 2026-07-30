Secretul relației dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan! Cum fac cei doi ca totul să funcționeze perfect: „Nu ne abatem”

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan formează un cuplu solid, în ciuda distanței care îi desparte uneori. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, s-au căsătorit civil, iar acum se bucură de o nouă etapă a relației lor. Recent, cei doi au vorbit la Dan Capatos Show despre cuplul lor, despre micile probleme din relație, dar și despre planurile de viitor. Care sunt temerile lui George Restivan în privința relației cu bruneta?

De o perioadă, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se bucură de o nouă etapă a relației lor. După o despărțire scurtă, cei doi și-au regăsit drumul unul către celălalt. Au făcut cununia civilă, în luna octombrie a anului trecut, iar acum urmează nunta. Cei doi au mari planuri de viitor împreună.

Secretul relației dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan

Invitată în cadrul emisiunii Dan Capatos Show, Adriana Bahmuțeanu a vorbit deschis despre povestea de iubire pe care o trăiește. Se pare că bruneta este cât se poate de fericită, iar George Restivan este omul alături de care vrea să rămână.

De asemenea, Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit și secretul care îi ține împreună. Cei doi împărtășesc aceleași principii, aceleași valori, iar atunci când asta se întâmplă relația nu are cum să nu funcționeze, spune Adriana Bahmuțeanu.

„Important e că suntem împreună. Din punctul ăsta de vedere suntem liniștiți. Relația noastră e o relație frumoasă. Avem aceleași valori. Ne-am făcut o listă a noastră de principii de la care nu ne abatem. Suntem fericiți unul cu celălalt. Ai ceva de comentat? Ai ceva de reproșat? E un om bun, să știi. Și vreau să le spun și fetelor care își doresc… că sunt o grămadă de fete în România care își doresc o relație frumoasă de cuplu. Imaginați-vă cum ar trebui să fie partenerul vostru”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

Pe de cealaltă parte, George Restivan a mărturisit că uneori s-a temut că face prea puține în relația cu vedeta sau că nu este suficient. Așa că a adresat problema, întrebându-și direct partenera dacă este mulțumită. Iar răspunsul a venit imediat, căci Adriana Bahmuțeanu consideră că totul este perfect și nu este nevoie de nicio modificare.

George Restivan: În relația noastră suntem bine și chiar că i-am și spus asta. Câteodată am impresia că eu nu fac destul sau poate nu îi sunt alături destul. Dan Capatos: Ce ai vrea să faci mai mult? Să fii prezent fizic mai mult? George Restivan: Nu neapărat, știi când ești prezent fizic prea mult, poate atunci e prea mult. Eu am întrebat-o pe ea. Zic, uite, asta simt de ceva timp. Simt că nu îți sunt prea alături. Simt că poate nu spun prea multe, poate nu ascult destul. Și am zis, spune-mi, te rog, e așa? Sau să schimb ceva? Mai adaug ceva? Sau rămân așa cum sunt? Adriana Bahmuțeanu: Rămâi așa!

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