Acasă » Știri » Secretul relației dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan! Cum fac cei doi ca totul să funcționeze perfect: „Nu ne abatem”

Secretul relației dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan! Cum fac cei doi ca totul să funcționeze perfect: „Nu ne abatem”

De: Alina Drăgan 30/07/2026 | 21:52
Secretul relației dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan formează un cuplu solid, în ciuda distanței care îi desparte uneori. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, s-au căsătorit civil, iar acum se bucură de o nouă etapă a relației lor. Recent, cei doi au vorbit la Dan Capatos Show despre cuplul lor, despre micile probleme din relație, dar și despre planurile de viitor. Care sunt temerile lui George Restivan în privința relației cu bruneta?

De o perioadă, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se bucură de o nouă etapă a relației lor. După o despărțire scurtă, cei doi și-au regăsit drumul unul către celălalt. Au făcut cununia civilă, în luna octombrie a anului trecut, iar acum urmează nunta. Cei doi au mari planuri de viitor împreună.

Secretul relației dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan

Invitată în cadrul emisiunii Dan Capatos Show, Adriana Bahmuțeanu a vorbit deschis despre povestea de iubire pe care o trăiește. Se pare că bruneta este cât se poate de fericită, iar George Restivan este omul alături de care vrea să rămână.

De asemenea, Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit și secretul care îi ține împreună. Cei doi împărtășesc aceleași principii, aceleași valori, iar atunci când asta se întâmplă relația nu are cum să nu funcționeze, spune Adriana Bahmuțeanu.

„Important e că suntem împreună. Din punctul ăsta de vedere suntem liniștiți. Relația noastră e o relație frumoasă. Avem aceleași valori. Ne-am făcut o listă a noastră de principii de la care nu ne abatem. Suntem fericiți unul cu celălalt. Ai ceva de comentat? Ai ceva de reproșat?

E un om bun, să știi. Și vreau să le spun și fetelor care își doresc… că sunt o grămadă de fete în România care își doresc o relație frumoasă de cuplu. Imaginați-vă cum ar trebui să fie partenerul vostru”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

Pe de cealaltă parte, George Restivan a mărturisit că uneori s-a temut că face prea puține în relația cu vedeta sau că nu este suficient. Așa că a adresat problema, întrebându-și direct partenera dacă este mulțumită. Iar răspunsul a venit imediat, căci Adriana Bahmuțeanu consideră că totul este perfect și nu este nevoie de nicio modificare.

George Restivan: În relația noastră suntem bine și chiar că i-am și spus asta. Câteodată am impresia că eu nu fac destul sau poate nu îi sunt alături destul.

Dan Capatos: Ce ai vrea să faci mai mult? Să fii prezent fizic mai mult?

George Restivan: Nu neapărat, știi când ești prezent fizic prea mult, poate atunci e prea mult. Eu am întrebat-o pe ea. Zic, uite, asta simt de ceva timp. Simt că nu îți sunt prea alături. Simt că poate nu spun prea multe, poate nu ascult destul. Și am zis, spune-mi, te rog, e așa? Sau să schimb ceva? Mai adaug ceva? Sau rămân așa cum sunt?

Adriana Bahmuțeanu: Rămâi așa!

 

CITEȘTE ȘI:

Adriana Bahmuțeanu a mers cu poliția la casa răposatului Silviu Prigoană: „Nu știu dacă fiul meu este în viață”

Adriana Bahmuțeanu a rămas fără bani și fără bilet pe aeroportul Charles de Gaulle. Ce s-a întâmplat

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vica Blochina, despre viața în doi: „Nu sunt obișnuită să stau cu cineva nonstop”
Știri
Vica Blochina, despre viața în doi: „Nu sunt obișnuită să stau cu cineva nonstop”
Gabriela Cristea face senzație pe litoralul din Bulgaria. Apariție îndrăzneață în costum de baie
Știri
Gabriela Cristea face senzație pe litoralul din Bulgaria. Apariție îndrăzneață în costum de baie
OANA GHEORGHIU acuză cumulul de funcții din companiile de stat din energie
Mediafax
OANA GHEORGHIU acuză cumulul de funcții din companiile de stat din energie
Adrian Veștea, dezvăluiri din timpul discuțiilor cu Nicușor Dan: „I-am propus să-l sunăm pe Ilie Bolojan, președintele a refuzat./ L-am sunat după nominalizare, nu a mai răspuns
Gandul.ro
Adrian Veștea, dezvăluiri din timpul discuțiilor cu Nicușor Dan: „I-am propus să-l sunăm...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
Oierii veniți să protesteze la București încă așteaptă un răspuns clar. „Mai grav este că ne pierdem piețele”
Adevarul
Oierii veniți să protesteze la București încă așteaptă un răspuns clar. „Mai grav...
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru un șofer de TIR
Digi24
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru...
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în dosarul despăgubirilor din energie
Mediafax
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în...
Parteneri
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Laura Cosoi a născut! Ce nume superb a ales pentru fetița ei: „Nu mă satur să o privesc”
Click.ro
Laura Cosoi a născut! Ce nume superb a ales pentru fetița ei: „Nu mă satur...
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere consecutive
Digi 24
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere consecutive
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
Digi24
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
Promotor.ro
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
„Odiseea” sau „Gladiatorul”: Greșeala de costum din filmele istorice pe care experții o detestă
go4it.ro
„Odiseea” sau „Gladiatorul”: Greșeala de costum din filmele istorice pe care experții o detestă
Structuri gigantice au fost observate în atmosfera lui Venus
Descopera.ro
Structuri gigantice au fost observate în atmosfera lui Venus
Când se lansează noul joc al seriei God of War
Go4Games
Când se lansează noul joc al seriei God of War
Adrian Veștea, dezvăluiri din timpul discuțiilor cu Nicușor Dan: „I-am propus să-l sunăm pe Ilie Bolojan, președintele a refuzat./ L-am sunat după nominalizare, nu a mai răspuns
Gandul.ro
Adrian Veștea, dezvăluiri din timpul discuțiilor cu Nicușor Dan: „I-am propus să-l sunăm pe Ilie...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea filmului. A murit actorul Tom Chadbon, cunoscut din „Doctor Who” și „Game of Thrones”
Doliu în lumea filmului. A murit actorul Tom Chadbon, cunoscut din „Doctor Who” și „Game of Thrones”
Vica Blochina, despre viața în doi: „Nu sunt obișnuită să stau cu cineva nonstop”
Vica Blochina, despre viața în doi: „Nu sunt obișnuită să stau cu cineva nonstop”
Gabriela Cristea face senzație pe litoralul din Bulgaria. Apariție îndrăzneață în costum de baie
Gabriela Cristea face senzație pe litoralul din Bulgaria. Apariție îndrăzneață în costum de baie
Misha a răbufnit în mediul online. Rețetele virale care au scos-o din sărite
Misha a răbufnit în mediul online. Rețetele virale care au scos-o din sărite
Oana Monea spune adevărul despre operațiile estetice care au scandalizat internetul: „Nu mi-am ...
Oana Monea spune adevărul despre operațiile estetice care au scandalizat internetul: „Nu mi-am ridicat fața!”
Cum își petrece timpul Teo Costache după Insula Iubirii. Fanii au fost surprinși
Cum își petrece timpul Teo Costache după Insula Iubirii. Fanii au fost surprinși
Vezi toate știrile