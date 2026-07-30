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Delia a spus ce nu îi place la ea. Obiceiurile la care vrea să renunțe

De: Elisa Tîrgovățu 30/07/2026 | 22:37
Delia a spus ce nu îi place la ea. Obiceiurile la care vrea să renunțe
Delia a spus ce nu îi place la ea. Obiceiurile la care vrea să renunțe / Sursa foto: Social media
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De-a lungul carierei, Delia Matache și-a construit imaginea unei artiste admirate și apreciate de public, însă spune că, la fel ca oricine, are propriile nesiguranțe. Solista a ales să vorbească fără ocolișuri despre lucrurile pe care și-ar dori să le îmbunătățească la ea și a oferit mărturisiri sincere despre felul în care se percepe.

Chiar dacă este cunoscută pentru energia pozitivă pe care o afișează și pentru parcursul profesional de succes, Delia spune că are și momente în care este critică cu propria persoană. Artista mărturisește că există aspecte pe care ar vrea să le schimbe. Vedeta consideră că mai are loc de evoluție în anumite privințe.

Ce schimbări își dorește Delia să facă

Artista a făcut mărturisiri despre aspectele din viața sa pe care ar vrea să le schimbe. Cântăreața spune că își dorește să adopte un stil de viață mai echilibrat și că lucrează constant la propria dezvoltare.

„Vreau să îmi îmbunătățesc forma de alergare. Vreau să alerg mai frumos, nu îmi place ce văd în filmări, nu îmi place, nu îmi place cum arăt, nu ridic genunchii destul de sus, dar voi lucra la acest aspect”, a spus Delia.

Dincolo de preocuparea pentru mișcare, Delia acordă o atenție deosebită și alimentației. Artista recunoaște că simte nevoia unor schimbări în acest capitol. Ea spune că își dorește să adopte un regim alimentar mai echilibrat și mai sănătos.

„Vreau să mă hrănesc corect. Nu mănânc fibre. Niciodată nu cred că mănânc. Nu ai cum să trăiești așa. Prea mult carbs. E bun pentru curse și e bun pentru alergare pentru că ai nevoie de carbohidrați, dar eu trăiesc exclusiv pe carbohidrați. E prea mult. Trebuie să rezolvăm”, a mai spus Delia.

Sursa foto: Social media

Printre obiectivele pe care și le-a propus se numără și introducerea antrenamentelor de forță în rutina sa. Chiar dacă spune că nu este deloc încântată de ideea de a petrece timp în sala de fitness, Delia consideră că astfel de exerciții sunt esențiale atât pentru menținerea unei condiții fizice bune, cât și pentru sănătate.

„Urăsc ideea de sală, dar cred că trebuie să mă duc să ridic greutăți, sau să ridic greutăți acasă. Îmi iau acasă și stau și trag de mine să ridic greutăți. Nu îmi place ideea de sală, îmi dă anxietate. Asociez sala cu un anumit tipar de oameni. Nu vreau să mă duc să socializez la sală, nu vreau la sală”, a declarat artista.

Artista a mărturisit că vrea să facă schimbări și în ceea ce privește obiceiurile alimentare. Delia spune că și-ar dori să renunțe la produsele dulci procesate și la gustările mai puțin sănătoase, cu scopul de a avea un regim mai echilibrat. Totodată, cântăreața aspiră la un stil de viață mai organizat și mai disciplinat, inspirat de rutina pe care o urmează sportivii de performanță.

„Vreau să nu mai mănânc cipsuri și zahăr procesat, vreau să mănânc fructe sau altceva. Vreau să trăiesc într-un regim foarte atletic. Vreau să am senzația în capul meu că am devenit atlet și că trebuie să am grijă în permanență la ce mănânc, cum mănânc, cât dorm, la ce ore mă culc, cât stau pe telefon, și să nu mai stau să dau scroll. Mă simt prost că stau mult online”, a mai spus Delia.

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Cum arată penthouse-ul de 1,4 milioane de euro al Deliei Matache. Se întinde pe două etaje și are piscină proprie

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