Cum arată penthouse-ul de 1,4 milioane de euro al Deliei Matache. Se întinde pe două etaje și are piscină proprie

Delia și soțul ei locuiesc de ani de zile într-un penthouse de lux. Cei doi nu s-au înscris în trendul vilelor impunătoare și au ales să locuiască la bloc, însă casa acestora este una impresionantă, ce se întinde pe două etaje. Delia și Răzvan Munteanu au scos din buzunar 1,4 milioane de euro pentru impunătoarea locuință și au amenajat-o după bunul plac. Cum arată penthouse-ul de lux al celor doi?

Delia și partenerul ei au locuit pentru o perioadă îndelungată într-un apartament central din zona Piața Unirii. Însă, în urmă cu doar câțiva ani au decis să se mute, așa că și-au achiziționat un penthouse impunător pentru care au plătit 1,4 milioane de euro. Acesta se află în zona de nord a Capitalei, se întinde pe două niveluri și beneficiază și de o terasă mare, cu piscină proprie.

Delia, penthouse de lux în nordul Capitalei

Locuința Deliei are mai mult de 400 metri pătrați și se întinde pe două etaje, iar trecerea dintre ele se face printr-o scară interioară. Așadar, penthouse-ul este unul extrem de spațios, cu numeroase camere, însă piesa de rezistență este livingul imens. Artista are aici două canapele, o masă mare, cu mai multe scaune, un candelabru impunător, viu colorat și o zonă de relaxare.

Aproape la fel de spațios este și dressing-ul vedetei. Acesta este dotat cu numeroase rafturi și spații de depozitare, unde cântăreața își ține garderoba vastă. De asemenea, loc de cinste are și colecția artistei de parfumuri.

Însă, cea a atras cel mai mult atenția la penthouse-ul Deliei este terasa cu piscină. În zona terasei, vedeta are amenajat un spațiu de relaxare cu mese și scaune, iar lângă se află o piscină, în care artista își petrece zilele toride de vară.

Deși are o casă impresionată, care ar putea găzdui numeroși invitați, puțini sunt cei care au trecut de-a lungul timpului pragul penthouse-ului. Asta pentru că Delia este o împătimită a curățeniei și nu suportă să aibă musafiri.

„Nu prea (n.r. cheamă oameni acasă). Pleacă greu, fac firimituri și scrumează prost, pe lângă scrumieră. Urăsc!”, a declarat Delia, în urmă cu ceva timp.

