Delia, ”maraton” în Herăstrău cu ochii pe brățara fitness. ”Luptă” să fie cea mai sexy artistă și în 2026!

Un ghiocel primăvăratic cu un ”pace” de vreo 6 minute/kilometru. Mai precis, Delia Matache, care a fost surprinsă de CANCAN.RO, alergând pe malul lacului Herăstrău într-o ținută sportivă. Dar cum aleargă? Haideți să vedem dacă chiar se pricepe sau e doar așa, de show.

Bine, ce-i drept, nu mai este o noutate pentru nimeni faptul că artista este mare amatoare de alergat în aer liber, ba chiar a participat la maratoane. În primul rând remarcăm tehnica de respirație foarte bună. Se vede că Delia inspiră pe nas și expiră pe gură, ca la carte. Nota 10! O jumătate de oră de asemenea exerciții de respirație, chiar și fără alergare, are beneficii enorme pentru sănătate.

Apoi vedem că Delia are o postură foarte bună, cu brațele lipite de torso, fără prea mare balans și mai ales fără acea rotație a torso-ului pe care o vedem la atâtea alergătoare. Cu siguranță Delia a avut un profesor de alergare!

Delia face pregătiri intense pentru vară

Sigur, ar fi mai bine dacă Delia ar ridica ceva mai mult genunchii și lipsește și zvâcul de la piciorul din spate pe detentă, dar oricum, e bine! Aterizarea pe piciorul din față este sigură, fermă, pe toată talpa. Delia nu riscă nimic, pentru că nu poți să dai concerte cu entorsă sau probleme la ligamente. Deci ”playing it safe”, cum zic americanii.

Echipamentul este bun, mai ales că Delia își și permite să-și cumpere practic orice. Are o eșarfă tip buff din lână merinos, care îi ține părul sub control, peste care și-a pus o șapcă foarte fistichie. Să nu uităm că Delia este pasionată de căciuli și alte accesorii cât mai distractive și mai atipice. Și bineînțeles ochelarii de soare, fără de care Delia nu merge nicăieri.

Delia poartă pantofi sport cu talpă foarte groasă, deci avem o amortizare bună. O alegere cât se poate de înțeleaptă! Artista are o detentă foarte bună, dar se vede că se menajează pentru un sprint final. Poate când trece pe lângă restaurantele de fițe de pe partea de nord a lacului. Nu se supără nimeni dacă Delia alege să dea dovadă de puțină „cochetărie”!

Tot ce mai putem spune este că o felicităm pe Delia pentru că face sport, în timp ce multe alte românce amână debutul sezonului de lucrat la ”beach body”. Sperăm că Delia își face încălzirea cum trebuie și mai ales că își face stretchingul de după alergare. Altfel evident că riscă probleme la banda ilio-tibială, sau chiar tendinite plantare, ceea ce nu e de dorit.

