Acasă » Exclusiv » Delia, ”maraton” în Herăstrău cu ochii pe brățara fitness. ”Luptă” să fie cea mai sexy artistă și în 2026!

Delia, ”maraton” în Herăstrău cu ochii pe brățara fitness. ”Luptă” să fie cea mai sexy artistă și în 2026!

De: Adrian Vâlceanu 12/03/2026 | 19:15
Delia, ”maraton” în Herăstrău cu ochii pe brățara fitness. ”Luptă” să fie cea mai sexy artistă și în 2026!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Un ghiocel primăvăratic cu un ”pace” de vreo 6 minute/kilometru. Mai precis, Delia Matache, care a fost surprinsă de CANCAN.RO, alergând pe malul lacului Herăstrău într-o ținută sportivă. Dar cum aleargă? Haideți să vedem dacă chiar se pricepe sau e doar așa, de show.

Bine, ce-i drept, nu mai este o noutate pentru nimeni faptul că artista este mare amatoare de alergat în aer liber, ba chiar a participat la maratoane. În primul rând remarcăm tehnica de respirație foarte bună. Se vede că Delia inspiră pe nas și expiră pe gură, ca la carte. Nota 10! O jumătate de oră de asemenea exerciții de respirație, chiar și fără alergare, are beneficii enorme pentru sănătate.

Delia a bifat sesiune de alergat în parc

Apoi vedem că Delia are o postură foarte bună, cu brațele lipite de torso, fără prea mare balans și mai ales fără acea rotație a torso-ului pe care o vedem la atâtea alergătoare. Cu siguranță Delia a avut un profesor de alergare!

Delia face pregătiri intense pentru vară

Sigur, ar fi mai bine dacă Delia ar ridica ceva mai mult genunchii și lipsește și zvâcul de la piciorul din spate pe detentă, dar oricum, e bine! Aterizarea pe piciorul din față este sigură, fermă, pe toată talpa. Delia nu riscă nimic, pentru că nu poți să dai concerte cu entorsă sau probleme la ligamente. Deci ”playing it safe”, cum zic americanii.

Echipamentul este bun, mai ales că Delia își și permite să-și cumpere practic orice. Are o eșarfă tip buff din lână merinos, care îi ține părul sub control, peste care și-a pus o șapcă foarte fistichie. Să nu uităm că Delia este pasionată de căciuli și alte accesorii cât mai distractive și mai atipice. Și bineînțeles ochelarii de soare, fără de care Delia nu merge nicăieri.

Artista se pregătește intens pentru vară

Delia poartă pantofi sport cu talpă foarte groasă, deci avem o amortizare bună. O alegere cât se poate de înțeleaptă! Artista are o detentă foarte bună, dar se vede că se menajează pentru un sprint final. Poate când trece pe lângă restaurantele de fițe de pe partea de nord a lacului. Nu se supără nimeni dacă Delia alege să dea dovadă de puțină „cochetărie”!

Tot ce mai putem spune este că o felicităm pe Delia pentru că face sport, în timp ce multe alte românce amână debutul sezonului de lucrat la ”beach body”. Sperăm că Delia își face încălzirea cum trebuie și mai ales că își face stretchingul de după alergare. Altfel evident că riscă probleme la banda ilio-tibială, sau chiar tendinite plantare, ceea ce nu e de dorit.

CITEȘTE ȘI – În loc de Everest merge și-n parc. Delia Matache pune Herăstrăul pe jar în echipament sportiv + căciuliță

NU RATA – Delia și soțul nu se mai pot opri din cumpărat! L-a tras de mânecă, iar el nu a mai avut încotro

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată viața lui Granded offline. Povestea influencerului care a cucerit TikTok-ul: „Nu trebuie să uităm de unde am plecat”
Exclusiv
Cum arată viața lui Granded offline. Povestea influencerului care a cucerit TikTok-ul: „Nu trebuie să uităm de unde…
Iustin Petrescu se căsătorește cu Hara. După despărțirea de Marilu Dobrescu, influencerul face pasul cel mare: “Suntem în al nouălea cer”
Exclusiv
Iustin Petrescu se căsătorește cu Hara. După despărțirea de Marilu Dobrescu, influencerul face pasul cel mare: “Suntem în…
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Mediafax
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Adevarul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Parteneri
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit considerabil!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit...
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
Click.ro
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este...
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Digi 24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
Digi24
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările...
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
go4it.ro
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alertă de securitate la Premiile Oscar 2026. FBI, despre un posibil atac din partea Iranului
Alertă de securitate la Premiile Oscar 2026. FBI, despre un posibil atac din partea Iranului
Cauza morții Liviei Anton, mămica de 29 de ani care s-a stins în timp ce își aștepta băiețelul ...
Cauza morții Liviei Anton, mămica de 29 de ani care s-a stins în timp ce își aștepta băiețelul de la grădiniță
Dieta de doar 2 zile care contribuie la scăderea colesterolului. Cercetătorii germani o recomandă
Dieta de doar 2 zile care contribuie la scăderea colesterolului. Cercetătorii germani o recomandă
Noi tensiuni în Dubai! Robert Ionescu și Rafaelo, momente de panică: ”Doamne, toată lumea fuge!”
Noi tensiuni în Dubai! Robert Ionescu și Rafaelo, momente de panică: ”Doamne, toată lumea fuge!”
Un italian de 48 de ani are interdicție să intre în 32 de orașe. Motivul halucinant
Un italian de 48 de ani are interdicție să intre în 32 de orașe. Motivul halucinant
Singura pâine care ajută la prevenirea diabetului și a bolilor cardiovasculare, potrivit medicului ...
Singura pâine care ajută la prevenirea diabetului și a bolilor cardiovasculare, potrivit medicului neurochirurg Vlad Ciurea
Vezi toate știrile