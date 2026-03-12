Dieta de doar 2 zile care contribuie la scăderea colesterolului. Cercetătorii germani o recomandă

Colesterolul ridicat este o problemă care afectează mii de români. Ea se descoperă în urma unor analize de sânge, iar medicii oferă în general medicamente și recomandă schimbarea stilului de viață.

O dietă sănătoasă poate reduce semnificativ colesterolul. O simplă schimbare în alimentația ne poate scăpa de o astfel de problemă. Câteva săptămâni de dietă pot face minuni asupra organismului.

Un studiu a arătat că adăugarea în planul alimentar al unui banal produs poate scădea colesterolul considerabil. Alimentul se găsește foarte ușor în toate magazinele, iar costul acestuia este destul de mic.

Ce aliment te ajută să scapi de colesterol

O persoană care are colesterol ridicat poate întâmpina cu trecerea anilor și alte probleme de sănătate. Un medic a explicat, în cadrul unei emisiuni de la BBC, rezultatele studiului realizat de cercetătorii University of Bonn. Participanții studiului au consumat în jur de 300 de grame de terci preparat cu apă timp de două zile. Rezultatele s-au văzut imediat și au arătat o scădere de până la 10% a colesterolului LDL, care este cunoscut drept colesterol rău.

A fost un studiu recent despre terciul de ovăz care a atras multă atenție. Consumul de fibre solubile, precum cele din ovăz, pare să îmbunătățească nivelul colesterolului și chiar tensiunea arterială, a spus medicul.

Beneficiile ovăzului sunt nenumărate. Cei care au participat la studiu au slăbit în acea perioadă, în medie două kilograme. Tensiunea arterială s-a îmbunătățit semnificativ, iar unele dintre rezultate s-au menținut până la șase săptămâni. Ovăzul funcționează pentru că conține beta-glucan, o fibră solubilă care ajută la reducerea colesterolului. Această fibră se leagă de colesterol în intestin, iar în acest mod împiedică absorbția lui în organism.

Alte alimente care conțin aceeași fibră și care pot ajuta la alungarea colesterolului rău sunt fasolea și lintea. Dacă acestea sunt introduse în dietă vor exista rezultate rapide. Specialiștii spun că unul din doi adulți se confruntă cu colesterol ridicat, fără să știe acest lucru, iar din acest motiv este recomandat ca după vârsta de 40 de ani să ne verificăm periodic. De asemenea, medicii mai spun că o dietă echilibrată nu poate face față de una singură și trebuie să apelăm la administrarea medicamentelor.

