Bogdan Teiuşanu a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 22 de ani

Un accident rutier extrem de grav produs joi, 12 martie 2026, pe raza comunei Davidești, satul Conțești, a dus la moartea unui tânăr de numai 22 de ani. Incidentul a avut loc în primele ore ale dimineții, după ce un autoturism a părăsit carosabilul și a lovit puternic un stâlp de susținere a rețelei electrice.

Impactul violent a transformat mașina într-o structură metalică deformată, din care șoferul nu a mai putut ieși.

Tragedie în judeţul Argeş

La locul tragediei au intervenit rapid două echipaje de pompieri, cu o autospecială de intervenție și o ambulanță SMURD, sprijinite de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Pompierii au început imediat operațiunile de descarcerare pentru a elibera victima dintre resturile autoturismului.

După o intervenție dificilă, bărbatul a fost scos din mașină și predat echipajelor medicale. Personalul de pe ambulanță a inițiat manevrele de resuscitare, încercând minute în șir să-i salveze viața. În ciuda eforturilor depuse, organismul victimei nu a răspuns, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul la fața locului.

„În dimineața zilei de 12 martie 2026, în jurul orei 04:30, polițiștii rutieri din Câmpulung au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 73D, pe raza comunei Davidești, județul Argeș. Din primele verificări efectuate la fața locului de către polițiștii din cadrul Biroului Rutier Câmpulung, s-a stabilit că un tânăr de 22 de ani, din orașul Mioveni, care conducea un autoturism din direcția Boteni către Mioveni, pe un sector de drum în aliniament, ar fi părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp de susținere a cablurilor electrice. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Argeș, în vederea efectuării necropsiei. Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Câmpulung, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.”, a transmis IPJ Argeș.

Zona a fost imediat securizată pentru a preveni riscurile generate de avarierea stâlpului de electricitate, iar comunitatea locală a rămas profund afectată de tragedie.

Victima accidentului este Bogdan Teiușanu, un tânăr de 22 de ani din Mioveni, cunoscut pentru pasiunea sa pentru automobile și aflat la început de drum în domeniul taximetriei. Acesta lucra de aproximativ două luni ca taximetrist, iar anterior fusese livrator la un restaurant din oraș.

Un tânăr de 22 de ani şi-a pierdut viaţa după ce s-a înfipt cu maşina în stâlp

Conform informațiilor furnizate de polițiști, accidentul s-a produs în jurul orei 04:30, în timp ce tânărul se deplasa dinspre Boteni către Mioveni. Pe un sector de drum drept, acesta ar fi pierdut controlul volanului, a părăsit carosabilul și a lovit violent un stâlp electric. Manevrele de resuscitare efectuate de echipajele medicale nu au avut rezultat, iar decesul a fost constatat la fața locului.

În spațiul public au apărut informații neconfirmate oficial potrivit cărora tânărul ar fi avut probleme în noaptea anterioară accidentului, fiind vehiculată ipoteza unui împrumut pierdut la jocuri de noroc. Nu se știe deocamdată dacă acest aspect ar fi putut influența starea emoțională a victimei.

Trupul neînsuflețit al lui Bogdan Teiușanu a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Argeș pentru efectuarea necropsiei, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

Moartea tânărului a generat numeroase reacții de regret în rândul prietenilor și cunoscuților, care au transmis mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare. Ancheta va clarifica dacă tragedia a fost provocată de o eroare de conducere, de viteza neadaptată sau de alți factori.

CITEŞTE ŞI: Un cunoscut luptător MMA a murit într-un accident rutier cumplit. A lăsat în urmă o soție însărcinată și o fetiță de doar 2 anișori

Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut nicio zi de închisoare după accidentul cumplit din 2011: ”Nu m-a salvat justiția”