Fostul soț al Ștefaniei Szabo a plecat din Buzău după moartea medicului. Unde s-a mutat comisarul-șef MAI

Laurențiu, fost comisar șef în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și fost ofițer al Direcției Generale Anticorupție Buzău, își schimbase deja traseul profesional înainte ca fosta sa soție, medicul Ștefania Szabo, să fie găsită decedată în condiții considerate suspecte.

Conform informațiilor disponibile, acesta ocupă în prezent funcția de director executiv al Serviciului Centrul Istoric din cadrul Poliției Locale București.

Fostul soţ al Ştefaniei Szabo a plecat din Buzău

Surse din cadrul Primăriei Brădeanu, județul Buzău, au precizat că Laurențiu fusese angajat acolo pentru o perioadă scurtă, în calitate de director la Achiziții Publice, însă a solicitat transferul după mai puțin de o lună.

„Plecarea domnului nu a avut legătură cu moartea fostei soții. A venit la noi la primărie pe 20 august, anul trecut, ca șef la Achiziții Publice, însă, după nici o lună, pe 15 septembrie, a cerut transferul. A plecat la Poliția Locală București. Oricum, pentru postul de aici, era supracalificat… Un funcționar cu CV-ul dumnealului nu avea ce face aici, pe un salariu de nimic, la o comună mică, așa cum este comuna noastră…”, au declarat reprezentanții instituției.

Documentele consultate arată că fostul soț al Ștefaniei Szabo ocupă în prezent funcția de director executiv al Serviciului Centrul Vechi din cadrul Poliției Locale București. Întrebat despre schimbarea rapidă a locului de muncă, acesta a refuzat să ofere detalii.

Deşi a decedat, procesul dintre doctoriţă şi fostul soţ este încă în desfăşurare

În paralel, procesul de partaj deschis cu aproximativ șase luni înainte de decesul medicului continuă în instanță. Deși Ștefania Szabo a murit în octombrie anul trecut, procedura judiciară nu a fost suspendată, iar următorul termen a fost stabilit pentru data de 12 mai.

Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită fără viață pe 28 octombrie 2025, în camera de gardă, lângă o seringă. Concluziile medico legale au indicat că decesul a survenit prin asfixie, fiind consemnat faptul că „plămânii ei au rămas fără aer”.

CITEŞTE ŞI: „N-a făcut nici infarct, nici AVC”. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo

Cine e bărbatul care apare în secret și depune flori la mormântul Ștefaniei Szabo. Vizitele care ridică semne de întrebare