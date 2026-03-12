Acasă » Știri » Deși Adrian Kreiner locuia împreună cu Adriana Viliginschi, milionarul ar fi avut o altă iubită: ”Tot Sibiul știe lucrul ăsta!”

Deși Adrian Kreiner locuia împreună cu Adriana Viliginschi, milionarul ar fi avut o altă iubită: "Tot Sibiul știe lucrul ăsta!"

De: Simona Vlad 12/03/2026 | 23:44
Noi detalii în cazul uciderii lui Adrian Kreiner
Iubita milionarului sibian Andrei Kreiner, ucis în 2023 a ajuns din nou în centrul atenției, după apariția unor informații care ridică multe semne de întrebare. În platoul Dan Capatos Show, Liviu Andrei, prieten apropiat al lui Andrei Kreiner, a dezvăluit amănunte despre femeia care locuia alături de acesta. CANCAN.ro are toate detaliile!

Potrivit lui Liviu Andrei, relația dintre Kreiner și femeia din vila sa era mult mai complicată decât părea. Deși împărțeau aceeași casă, milionarul ar fi avut, de fapt, o altă iubită oficială, cunoscută de toată lumea apropiată. Vezi emisiunea integrală aici!

„Adrian locuia cu ea, dar nu trăiau împreună în sensul clasic al unui cuplu. Nu era concubină în adevăratul sens, pentru că Adrian avea o altă iubită și nu ascundea asta. Tot Sibiul știe lucrul acesta. Peste tot unde mergea, la mare, la evenimente sau în oraș, Adrian o prezenta pe cealaltă femeie drept iubita lui oficială.”

Prietenul milionarului susține că situația din vila lui Kreiner era una neobișnuită chiar și pentru cercul apropiat. Deși locuiau sub același acoperiș, cei doi ar fi avut o relație mai degrabă formală decât una romantică.

„Inclusiv în vila în care locuiau, el avea dormitorul lui, iar ea avea dormitorul ei. Nu era o situație obișnuită pentru un cuplu. Adrian mai avea și un penthouse unde locuia uneori, dar despre lucrul acesta nu vorbește nimeni și mi se pare un detaliu important. (…) De fiecare dată când mergeam la el acasă, Adriana era acolo, dar era foarte absentă. Stătea mai retrasă și nu prea intra în discuții. Avea mereu lângă ea un pahar de prosecco sau șampanie și, pe masă, erau de fiecare dată cutii de medicamente.”

Liviu Andrei: „Iubita lui Kreiner era pe pastile”

Liviu Andrei spune că ulterior a aflat că femeia ar fi urmat un tratament medicamentos pentru anxietate. Acesta a spus însă că nu știe exact ce tip de medicamente erau.

„Am aflat ulterior că este pe tratament, dar nu știu exact cum se numesc medicamentele. Din ce am înțeles, erau pentru anxietate sau probleme psihice. Atunci nu mi s-a părut ceva neapărat ciudat, dar ulterior mi-am amintit că de fiecare dată când mergeam acolo vedeam aceleași cutii.”

În discuție a apărut și numele unui personaj controversat din Sibiu, despre care Liviu Andrei spune că ar fi avut legături cu cercul apropiat al femeii. Este vorba despre Isac Muntean. Prietenul milionarului susține că acesta ar fi cunoscut pentru metodele sale discutabile.

„Este un om care intervenea în cupluri aflate în pragul despărțirii și se prezenta drept psiholog sau terapeut. Te duceai la el ca la psiholog, îi spuneai toate secretele, iar după aceea începea să te preseze sau chiar să te șantajeze. Dacă nu aveai bani înainte să intri la el, nici nu discuta cu tine. Era foarte clar din start cum stau lucrurile. După aceea începea încet să îți influențeze deciziile, inclusiv cele legate de bani, afaceri și relații.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Camerele de supraveghere au surprins imagini cu ucigașii milionarului Adrian Kreiner. Gesturile făcute de aceștia după ce au comis crima

Noi informații în cazul milionarului Adrian Kreiner! Suspecții au plănuit totul în detaliu cu mult timp înainte de tragedie

