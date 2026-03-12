Acasă » Știri » Propunere fără precedent: 1.000 de oameni vor părăsi Pământul pentru totdeauna, pentru a merge în spațiu. Care este scopul proiectului

De: Daniel Matei 13/03/2026 | 00:50
Sursa foto: Shutterstock

Oamenii de știință propun o soluție radicală pentru una dintre cele mai mari provocări ale explorării spațiale: trimiterea oamenilor către un alt sistem solar.

Proiectul prevede o navă generațională, un concept de navă spațială numit „Chrysalis”, capabilă să transporte mii de oameni într-o călătorie de aproximativ 400 de ani către sistemul stelar Alpha Centauri, cel mai apropiat de Sistemul Solar, scrie IFL Science.

Distanțele din spațiu sunt uriașe, chiar și la viteze foarte mari, motiv pentru care oamenii nu ar putea ajunge la destinație în timpul unei singure vieți. Conceptul de „navă generațională” presupune că mai multe generații de oameni vor trăi și vor muri la bord până când descendenții lor vor ajunge la destinație.

Astfel, nava „Chrysalis” ar transporta între 1.000 și 2.500 de persoane către planeta Proxima Centauri b, aflată la 4,2 ani-lumină distanță. Expediția ar dura între 150 și 200 de ani, iar primii pasageri nu vor ajunge niciodată la destinație – doar urmașii lor vor coloniza noul habitat.

Care este scopul proiectului

Chrysalis ar avea aproximativ 58 de kilometri lungime și o masă estimată la 2,4 miliarde de tone, ceea ce o face mai mult un habitat spațial decât o navă clasică.

Înainte de lansare, prima generație de coloniști ar trebui să petreacă 70–80 de ani într-un mediu izolat din Antarctica, pentru a testa modul în care o societate umană poate funcționa pe termen lung într-un spațiu închis și izolat. Pe lângă provocările tehnice, proiectul analizează și aspectele sociale și psihologice ale unei astfel de misiuni.

Designerii consideră că locuitorii navei ar putea ajunge să se perceapă ca o comunitate distinctă, crescută în spațiu și formată prin cooperarea dintre oameni, tehnologii avansate, inteligență artificială și sisteme automatizate.

Expediția va fi o călătorie de secole, în care nava va funcționa ca un ecosistem complet închis, cu sisteme de reciclare a apei, aerului și hranei. Propulsia ar fi realizată prin fuziune nucleară, folosind heliu-3 și deuteriu, iar timpul de accelerare și decelerare ar fi de câte un an, cu 400 de ani de mers în gol interstelar.

