NASA țintește 6 martie pentru lansarea misiunii Artemis II în jurul Lunii. Repetiție crucială înaintea zborului istoric cu echipaj

Oficialii americani din domeniul spațial au anunțat vineri că NASA își propune să lanseze pe 6 martie misiunea Artemis II, care va trimite patru astronauți într-un zbor în jurul Lunii. Data vine după ce agenția a reușit să depășească problemele legate de alimentarea cu combustibil ale rachetei, identificate în timpul unei repetiții anterioare.

Test decisiv înainte de 6 martie

Joi seară, NASA a încheiat o repetiție amplă a lansării, desfășurată pe parcursul a aproape 50 de ore. În cadrul acestei simulări complete a numărătorii inverse – cunoscută sub numele de „Wet Dress Rehearsal” – racheta Space Launch System (SLS) a fost alimentată cu aproximativ 730.000 de galoane de combustibil. De această dată, testul s-a desfășurat fără scurgerile de hidrogen care au afectat prima repetiție majoră luna trecută.

Responsabilii programului Artemis s-au declarat încântați de rezultatele obținute, subliniind că simularea a decurs conform planului. Totuși, aceștia au avertizat că data de 6 martie rămâne provizorie și ar putea fi ajustată în funcție de testele și evaluările finale.

Pașii decisivi înainte de decolare

Directorul lansării, Charlie Blackwell-Thompson, a descris repetiția drept „un pas major” în procesul de pregătire, afirmând că echipa a demonstrat că este pregătită să facă față provocărilor tehnice. „A fost un moment important pentru noi și un motiv de mândrie”, a declarat acesta în cadrul unei conferințe de presă.

Înainte ca racheta să fie autorizată pentru lansare, NASA mai are de parcurs câteva etape esențiale. Printre acestea se numără testarea sistemului de terminare a zborului – un mecanism de siguranță care permite distrugerea rachetei în caz de deviere periculoasă de la traiectorie – precum și organizarea unei ample analize de pregătire pentru zbor, cunoscută drept Flight Readiness Review. În cadrul acestei reuniuni de o zi, conducerea agenției va verifica toate componentele hardware ale rachetei și procedurile misiunii, pentru a se asigura că fiecare detaliu respectă standardele stricte de siguranță.

Potrivit Reuters, Artemis II va reprezenta prima misiune cu echipaj uman din noul program lunar american și primul zbor în jurul Lunii realizat de astronauți după mai bine de jumătate de secol, de la programul Apollo. Misiunea este considerată un pas crucial în strategia NASA de a reveni cu oameni pe suprafața Lunii și de a construi o prezență sustenabilă pe termen lung, ca etapă intermediară pentru viitoarele misiuni către Marte.

Dacă lansarea va avea loc conform planului, Artemis II va marca un nou capitol în explorarea spațială americană, demonstrând că ambițiile lunare ale Statelor Unite au intrat într-o nouă eră.

