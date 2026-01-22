Acasă » Știri » NASA trimite unelte prin e-mail în spațiu: metoda incredibilă care îi ajută pe astronauți să se descurce singuri

NASA trimite unelte prin e-mail în spațiu: metoda incredibilă care îi ajută pe astronauți să se descurce singuri

De: Paul Hangerli 22/01/2026 | 08:10
NASA trimite unelte prin e-mail în spațiu: metoda incredibilă care îi ajută pe astronauți să se descurce singuri
Stație spațială, sursa-pexels.com

Pare o glumă sau un film SF, dar este realitate: NASA poate „trimite” unelte astronauților prin e-mail. Nu obiectele în sine, ci planurile digitale care sunt transformate în chei, piese și instrumente direct pe Stația Spațială Internațională, cu ajutorul imprimantelor 3D. Tehnologia schimbă complet regulile jocului în spațiu și pregătește terenul pentru misiuni pe Lună și Marte, unde improvizația și autonomia pot face diferența dintre succes și eșec.

Când informația devine mai importantă decât obiectul

Sună ca science-fiction, dar este realitate: datorită imprimării 3D, NASA poate, practic, „trimite prin e-mail” unelte astronauților. Nu vorbim despre șurubelnițe care apar din inbox, ci despre ceva mult mai revoluționar: trimiterea informației care permite fabricarea uneltelor direct în spațiu. Această schimbare de paradigmă rescrie complet regulile explorării spațiale.

Totul pornește de la o problemă simplă, dar critică. În spațiu, nu poți fugi până la magazin. Dacă o piesă se strică sau apare o situație neprevăzută, soluțiile clasice sunt extrem de costisitoare și lente. Un transport de aprovizionare poate costa zeci sau chiar sute de milioane de dolari și poate dura luni întregi. În acest context, ideea de a trimite obiecte fizice devine ineficientă.

Ideea care a schimbat jocul: trimitem fișierul, nu unealta

Soluția a fost una elegantă și profund modernă: în loc să trimiți un obiect, trimiți modelul digital al acelui obiect. Inginerii NASA și partenerii lor de pe Pământ creează modele 3D detaliate ale uneltelor necesare, le testează virtual pentru rezistență și funcționalitate, apoi le trimit electronic către International Space Station.

La bordul stației, astronauții folosesc imprimante 3D special adaptate pentru microgravitație și, în doar câteva ore, unealta este gata de utilizare. Prima demonstrație celebră a avut loc în 2014, când o cheie reglabilă a fost „trimisă prin e-mail”. De fapt, a fost trimis fișierul, dar impactul a fost istoric: era prima dată când un obiect funcțional era creat în spațiu dintr-o idee transmisă de la sol.

De ce imprimarea 3D în spațiu este o revoluție

Imprimarea 3D schimbă complet modul în care sunt planificate misiunile spațiale. Astronauții nu mai trebuie să aibă la bord toate uneltele posibile, ci doar materia primă, imprimanta și accesul la o bibliotecă digitală de modele. Acest lucru reduce drastic masa și volumul transportate, dar mai ales permite adaptarea rapidă la situații neprevăzute.

Pe Stația Spațială Internațională au fost deja printate chei, clești, suporturi, adaptoare improvizate și carcase de protecție. Unele dintre aceste obiecte au fost trimise ulterior pe Pământ pentru a fi analizate, iar rezultatele au arătat că materialele printate în microgravitație pot avea proprietăți comparabile sau chiar superioare celor fabricate la sol.

Următorul pas: imprimarea 3D din metal

Dacă imprimarea din plastic a fost primul pas, adevărata miză este imprimarea 3D din metal în spațiu. Aceasta este mult mai complexă, deoarece metalul topit se comportă diferit în microgravitație, iar controlul căldurii devine esențial. NASA testează tehnologii avansate care folosesc fire metalice topite și depuse strat cu strat, metode mai stabile decât pulberile metalice.

Se lucrează deja cu oțel inoxidabil, aliaje de aluminiu și titan, materiale esențiale pentru structuri de rezistență și piese mecanice critice. Unele mostre printate în spațiu au o structură internă surprinzător de uniformă, ceea ce deschide perspective complet noi pentru construcții orbitale.

Ce înseamnă asta pentru Lună și Marte

Adevărata miză nu este Stația Spațială Internațională, ci viitorul explorării. Pentru misiuni pe Lună sau pe Marte, aprovizionarea de urgență este imposibilă, iar fiecare kilogram contează enorm. Soluția este autonomia: imprimante 3D avansate, baze de date uriașe cu modele și capacitatea de a produce aproape orice, de la unelte la componente de habitat.

Mai mult, se experimentează deja folosirea resurselor locale, precum praful lunar sau solul marțian, pentru a crea materiale de construcție. Practic, viitoarele baze spațiale nu vor fi „transportate”, ci descărcate sub formă de fișiere și fabricate la fața locului.

NASA nu trimite unelte prin e-mail în sens literal, dar trimite ceva mult mai valoros: capacitatea de a crea exact ceea ce este necesar, exact atunci când este nevoie. În era explorării spațiale moderne, informația a devenit cea mai puternică unealtă dintre toate, iar această revoluție abia a început.

CITEȘTE ȘI:  Știi de ce Mickey Mouse avea mănuși albe? Adevărul spus chiar de Walt Disney

Câte cuvinte au scoțienii pentru zăpadă? Un joc de iarnă care spune mai mult decât pare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Power Couple, „aranjat” pentru Zmărăndescu?! Acuzații grave, după eliminarea lui Mitzuu și a Arianei: „Ce teatru ieftin!”
Știri
Power Couple, „aranjat” pentru Zmărăndescu?! Acuzații grave, după eliminarea lui Mitzuu și a Arianei: „Ce teatru ieftin!”
Consiliera din umbră a legendei Luka Modrić. Femeia care a știut când să tacă și când să decidă
Știri
Consiliera din umbră a legendei Luka Modrić. Femeia care a știut când să tacă și când să decidă
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi sunt favorizați în plan emoțional
Mediafax
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi...
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Gandul.ro
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe patronul afacerii
Adevarul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut...
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”
Digi24
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50%...
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Mediafax
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
Digi24
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump...
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
Promotor.ro
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
go4it.ro
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Go4Games
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Gandul.ro
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Power Couple, „aranjat” pentru Zmărăndescu?! Acuzații grave, după eliminarea lui Mitzuu ...
Power Couple, „aranjat” pentru Zmărăndescu?! Acuzații grave, după eliminarea lui Mitzuu și a Arianei: „Ce teatru ieftin!”
Consiliera din umbră a legendei Luka Modrić. Femeia care a știut când să tacă și când să decidă
Consiliera din umbră a legendei Luka Modrić. Femeia care a știut când să tacă și când să decidă
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Singurul oraș cu climă tropicală din România. Pe ce dată vine primăvara, potrivit meteorologilor ...
Singurul oraș cu climă tropicală din România. Pe ce dată vine primăvara, potrivit meteorologilor Accuweather
Prințul William încasează sume fabuloase! Moștenirea regală care îi aduce peste 30 de milioane ...
Prințul William încasează sume fabuloase! Moștenirea regală care îi aduce peste 30 de milioane de dolari pe an
Tiramisu cu zmeură și limoncello: desertul care aduce vara în mijlocul iernii, Mamma mia!
Tiramisu cu zmeură și limoncello: desertul care aduce vara în mijlocul iernii, Mamma mia!
Vezi toate știrile
×