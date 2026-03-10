Motivul real pentru care Gabriela Cristea a plecat de la Kanal D: ”Am spus clar că nu mai pot continua așa”

Invitată la Dan Capatos Show, Gabriela Cristea a făcut dezvăluiri neașteptate despre perioada în care lucra la Kanal D. Fosta prezentatoare a vorbit despre ritmul de muncă extrem, programul încărcat și presiunea care a ajuns, la un moment dat, să îi afecteze serios sănătatea. CANCAN.ro are toate detaliile!

Vedeta spune că experiența la Kanal D a fost una intensă, cu multe lucruri bune, dar și cu multe sacrificii. Gabriela Cristea a explicat că, la un moment dat, programul devenise atât de solicitant încât nu mai reușea să aibă timp real pentru odihnă sau viață personală. Vezi emisiunea integrală aici!

„Kanal D a adus lucruri extraordinare în România, dar a adus și lucrurile mai puțin bune. După aceea s-au luat toți după modelul acesta, cu concedii mai mici și programe de televiziune mult mai lungi.”

Gabriela Cristea a povestit că perioada aceea a coincis cu un moment delicat și în viața personală. Stresul acumulat la serviciu, combinat cu problemele de acasă, au dus la complicații serioase de sănătate, care au obligat-o să ia o decizie radicală. Prezentatoarea spune că medicii i-au recomandat odihnă, însă ritmul de lucru nu îi permitea acest lucru.

„Eu începusem, din cauza faptului că munceam enorm și acasă lucrurile nu erau tocmai bune, să am niște complicații la tiroidă foarte nasoale. Singura chestie care ar fi putut să rezolve problema era odihna, dar cum să te odihnești când nu prea aveai cum?”

Vedeta ne-a dezvăluit programul extrem pe care îl avea în acea perioadă. Gabriela Cristea spune că ajunsese să lucreze aproape toată săptămâna, iar timpul liber devenise aproape inexistent. Situația a devenit atât de dificilă încât prezentatoarea nu mai avea nici măcar o zi întreagă pentru odihnă.

„Începusem să muncesc de luni până sâmbătă, iar sâmbătă terminam pe la ora douăsprezece. Până ajungeam acasă, până mă demachiam și până mă linișteam, se făcea deja unu sau două noaptea. A doua zi mă trezeam pe la unsprezece sau doisprezece și practic nu aveam nici măcar o zi întreagă liberă. La un moment dat mi-am dat seama că nu mai pot să continui în ritmul acesta.”

Gabriela Cristea: „Nu mai puteam continua așa”

În cele din urmă, Gabriela Cristea a decis să discute cu echipa despre situația ei și despre nevoia unui program mai relaxat. Prezentatoarea spune că, în acel moment, postul lua în calcul și mutarea programului pe alt canal, iar toate aceste schimbări au contribuit la decizia ei finală. Astfel, Gabriela Cristea a ales să se retragă din acel proiect și să își acorde timp.

„Eu le-am cerut un program mai relaxat, pentru că pur și simplu nu mai puteam continua în același ritm. În acel moment se discuta și despre mutarea programului pe Antena 1 și am spus că poate este momentul să mă retrag puțin. La un moment dat am spus clar că nu mai pot continua așa, pentru că nu mai aveam timp nici pentru mine, nici pentru familie, nici pentru sănătate.”

Deși perioada respectivă a fost una extrem de solicitantă, Gabriela Cristea spune că a rămas cu multe lecții importante. Vedeta recunoaște că televiziunea poate oferi oportunități extraordinare, însă vine și cu sacrificii pe care nu toată lumea le vede din exterior.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Gabriela Cristea a vrut să divorțeze la doar o săptămână după căsătorie! Abia acum a recunoscut motivul: „Am mai dat o șansă”

Gabriela Cristea, la un pas de accident din cauza unui șofer teribilist. L-a reclamat la Poliție: ”E datoria mea”