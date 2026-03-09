Gabriela Cristea a vrut să divorțeze la doar o săptămână după căsătorie! Abia acum a recunoscut motivul: „Am mai dat o șansă”

Gabriela Cristea are astăzi o familie frumoasă pe care a construit-o alături de Tavi Clonda. Cei doi se înțeleg de minune, iar cele două fetițe ale cuplului au completat perfect tabloul de familie. Însă, lucrurile nu au fost mereu la fel de roz pentru Gabriela Cristea. Recent, vedeta a vorbit despre relațiile sale, iar printre altele, a recunoscut că a vrut să divorțeze la doar o săptămână după căsătorie.

În anul 2015, Gabriela Cristea și Tavi Clonda își uneau destinele în mod oficial. Atunci și-au început mariajul, iar acesta rezistă și astăzi. Puțin sunt însă cei care își amintesc că vedeta a mai trecut printr-o căsnicie, cea cu Marcel Toader. Iar acest mariaj nu a fost deloc unul cum se aștepta Gabriela Cristea să fie.

Gabriela Cristea a vrut să divorțeze la doar o săptămână după căsătorie

Gabriela Cristea și Marcel Toader au avut o căsnicie care a durat din anul 2008 până în 2013 și care s-a terminat cu un divorț scandalos. Recent, în cadrul unui podcast, vedeta a vorbit despre mariajul eșuat și a recunoscut că a vrut să divorțeze la doar o săptămână după căsătorie.

Între cei doi nu a fost vorba despre o iubire pasională, însă Gabriela Cristea a fost cucerită de modul în care Marcel Toader se comporta cu ea. Însă, visul frumos s-a spulberat imediat după ce a spus marele „DA”, iar la doar o săptămână după Gabriela Cristea se gândea deja la divorț.

Mai exact, soția lui Tavi Clonda a mărturisit că în nici șapte zile de la căsătorie Marcel Toader și-a arătat adevărata față. Deși simțea că trebuie să plece de atunci, Gabriela Cristea i-a mai dat o șansă. Chiar și așa, divorțul a venit cinci ani mai târziu, iar separarea a fost una cu scandal.

„Nu pot să spun că în prima parte a vieții mele am fost foarte norocoasă, sau nu mi-a scos Dumnezeu în cale pe cineva cu care să spun: mamă, mut munții din loc cu omul ăsta. (…) Când l-am întâlnit pe primul meu soț veneam după un moment în viață în care mi se părea că ori sunt eu prea nemulțumită, ori așa sunt bărbații și am zis că trebuie să găsesc pe cineva. Primul meu soț, la început, s-a purtat impecabil. (…) Am hotărât foarte repede să mă căsătoresc cu el pentru că se purta ok cu mine, avea grijă de mine, până la căsătorie. Eu am vrut să divorțez după prima săptămână după ce ne-am căsătorit pentru că efectiv atunci și-a dat arama pe față. Am mai dat o șansă și am intrat în compromis. La un moment dat, nu am mai avut ieșire. (…) S-a ajuns la ce s-a ajuns. Eu nu dau vina pe el 100%. Am avut partea mea de vină. (…) De ce am stat?!”, a declarat Gabriela Cristea, în cadrul podcast-ului moderat de Ioana Ginghină.

