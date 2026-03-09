Acasă » Știri » Spitalele din România care vor fi finalizate până în 2030. Banii provin din fonduri europene

Spitalele din România care vor fi finalizate până în 2030. Banii provin din fonduri europene

De: Andreea Stăncescu 09/03/2026 | 22:08
Spitalele din România care vor fi finalizate până în 2030. Banii provin din fonduri europene
Fonduri noi pentru renovarea spitalelor / Sursa foto: Freepik

Sistemul medical din România va beneficia de investiții importante în următorii ani, după ce autoritățile au decis realocarea unor fonduri europene pentru finalizarea mai multor proiecte majore din domeniul sănătății. Măsura vizează construirea și modernizarea unor spitale considerate esențiale, astfel încât pacienții să aibă acces mai ușor la servicii de calitate și la tratamente moderne.

România va primi o finanțare de 522 de milioane de euro pentru finalizarea a nouă spitale, după ce s-a aprobat transferul acestor fonduri către Programul Sănătate 2021-2027. Anunțul a fost făcut de Roxana Mînzatu, care a precizat că investițiile provin inițial din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Prin această modificare, autoritățile urmăresc continuarea și finalizarea proiectelor medicale considerate prioritare pentru sistemul de sănătate.

Sursa foto: Freepik

Ce spitale din România vor fi finalizate

Odată cu mutarea acestor fonduri în cadrul Programului Sănătate, a fost extins și termenul până la care cheltuielile pot fi considerate eligibile. Astfel, perioada limită pentru implementarea proiectelor a fost prelungită până la 31 decembrie 2030, cu un an mai târziu față de termenul stabilit inițial.

Printre unitățile medicale care vor beneficia de aceste investiții se numără mai multe spitale importante din țară. Este vorba despre Spitalul Județean de Urgență din Oradea, Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia, Institutul Regional de Oncologie din Timișoara, Spitalul Județean de Urgență din Bacău, Spitalul Județean de Urgență din Argeș, Spitalul Județean de Urgență din Vaslui, Spitalul Județean de Urgență din Giurgiu, Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” din Pitești și Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” din București.

Pe lângă investițiile în infrastructura medicală, programul include și o nouă măsură destinată sănătății reproductive. În acest sens, prin Fondul Social European Plus va fi alocată suma de 16,1 milioane de euro pentru sprijinirea tratamentelor de fertilizare in vitro, în special pentru persoanele din grupuri vulnerabile.

Selecția acestor spitale a fost realizată de autoritățile române, care au stabilit prioritățile în funcție de stadiul lucrărilor și de impactul asupra sistemului medical.

CITEȘTE ȘI: Românii care au adoptat un copil cu o malformație rară în Germania. Cât de greu le-a fost cu micuțul Ionuț

Albert NBN, operat de urgență! Imagine îngrijorătoare cu trapperul pe patul de spital

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum se simte Alex Bodi după intervenția chirurgicală suferită? A stat 3 ore pe masa de operații: „Există un risc foarte mare”
Știri
Cum se simte Alex Bodi după intervenția chirurgicală suferită? A stat 3 ore pe masa de operații: „Există…
Gabriela Lucuțar, acuzații grave după ce fiica ei ar fi fost hărțuită. Cazul a ajuns la poliție, dar dosarul a fost clasat
Știri
Gabriela Lucuțar, acuzații grave după ce fiica ei ar fi fost hărțuită. Cazul a ajuns la poliție, dar…
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
Gandul.ro
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Momentul în care racheta Tomahawk care a omorât 168 de persoane, majoritatea copii, lovește baza iraniană aflată lângă o școală
Adevarul
Momentul în care racheta Tomahawk care a omorât 168 de persoane, majoritatea copii,...
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Scandal în coaliție după introducerea pe furiș în buget a unui mecanism pentru plata datoriilor Primăriei Capitalei
Mediafax
Scandal în coaliție după introducerea pe furiș în buget a unui mecanism pentru...
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K....
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție de zodie: „Este bine să aveți lângă voi, pentru o mai mare protecție energetică...”
Click.ro
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție...
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Digi 24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Scut aerian peste Bulgaria: Cine preia apărarea cerului bulgăresc?
go4it.ro
Scut aerian peste Bulgaria: Cine preia apărarea cerului bulgăresc?
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
Gandul.ro
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BDLP și Vanessa, Beyonce și Jay-Z de România. Artistul știe cum să își răsfețe iubita!
BDLP și Vanessa, Beyonce și Jay-Z de România. Artistul știe cum să își răsfețe iubita!
Cum se simte Alex Bodi după intervenția chirurgicală suferită? A stat 3 ore pe masa de operații: ...
Cum se simte Alex Bodi după intervenția chirurgicală suferită? A stat 3 ore pe masa de operații: „Există un risc foarte mare”
Vladimir Putin, mesaj clar pentru noul ayatollah al Iranului: „Sprijinul e de neclintit!”
Vladimir Putin, mesaj clar pentru noul ayatollah al Iranului: „Sprijinul e de neclintit!”
Gabriela Lucuțar, acuzații grave după ce fiica ei ar fi fost hărțuită. Cazul a ajuns la poliție, ...
Gabriela Lucuțar, acuzații grave după ce fiica ei ar fi fost hărțuită. Cazul a ajuns la poliție, dar dosarul a fost clasat
Război financiar după divorțul de Andi Moisescu! Olivia Steer își revendică drepturile: ”Este ...
Război financiar după divorțul de Andi Moisescu! Olivia Steer își revendică drepturile: ”Este bătaie de joc!”
Marius Tucă Show începe marți, 10 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitați: Victor Ponta ...
Marius Tucă Show începe marți, 10 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitați: Victor Ponta și Gen (R) Virgil Bălăceanu
Vezi toate știrile
×