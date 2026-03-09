Spitalele din România care vor fi finalizate până în 2030. Banii provin din fonduri europene

Sistemul medical din România va beneficia de investiții importante în următorii ani, după ce autoritățile au decis realocarea unor fonduri europene pentru finalizarea mai multor proiecte majore din domeniul sănătății. Măsura vizează construirea și modernizarea unor spitale considerate esențiale, astfel încât pacienții să aibă acces mai ușor la servicii de calitate și la tratamente moderne.

România va primi o finanțare de 522 de milioane de euro pentru finalizarea a nouă spitale, după ce s-a aprobat transferul acestor fonduri către Programul Sănătate 2021-2027. Anunțul a fost făcut de Roxana Mînzatu, care a precizat că investițiile provin inițial din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Prin această modificare, autoritățile urmăresc continuarea și finalizarea proiectelor medicale considerate prioritare pentru sistemul de sănătate.

Ce spitale din România vor fi finalizate

Odată cu mutarea acestor fonduri în cadrul Programului Sănătate, a fost extins și termenul până la care cheltuielile pot fi considerate eligibile. Astfel, perioada limită pentru implementarea proiectelor a fost prelungită până la 31 decembrie 2030, cu un an mai târziu față de termenul stabilit inițial.

Printre unitățile medicale care vor beneficia de aceste investiții se numără mai multe spitale importante din țară. Este vorba despre Spitalul Județean de Urgență din Oradea, Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia, Institutul Regional de Oncologie din Timișoara, Spitalul Județean de Urgență din Bacău, Spitalul Județean de Urgență din Argeș, Spitalul Județean de Urgență din Vaslui, Spitalul Județean de Urgență din Giurgiu, Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” din Pitești și Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” din București.

Pe lângă investițiile în infrastructura medicală, programul include și o nouă măsură destinată sănătății reproductive. În acest sens, prin Fondul Social European Plus va fi alocată suma de 16,1 milioane de euro pentru sprijinirea tratamentelor de fertilizare in vitro, în special pentru persoanele din grupuri vulnerabile.

Selecția acestor spitale a fost realizată de autoritățile române, care au stabilit prioritățile în funcție de stadiul lucrărilor și de impactul asupra sistemului medical.

